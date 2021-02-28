Sol Hareket'ten gazetecilerin yürüyüşüne destek

"Nadir ve Kıbrıs Medya Grubu, AKP’nin kirli havuz medyasının bir parçasıdır!"

İşte açıklama;

Kıbrıs Medya Grubu’nun sahibi Nur Nadir’in, gazeteciler, siyasiler ve halkımızın çözüm yanlısı büyük çoğunluğuna, hakaret ve ağır suçlamalar yöneltmesini şiddetle protesto ediyoruz.

Bir medya patronunun, sözde gazeteciliğe soyunarak, savurduğu hakaret ve ağır suçlamalar, yalnızca etik değerleri ayaklar altına almamış aynı zamanda da bir suç unsuru oluşturmaktadır.

Nadir ve Kıbrıs Medya Grubu, AKP’nin kirli havuz medyasının bir parçası haline gelmiş, barıştan, demokrasiden, adalet ve eşitlikten yana olanları aşağılama, tehdit etme ve hedef gösterme rolüne soyunmuştur. Bunun yanında, onlarca emekçinin hakkını gasp eden, tehdit ve şantajla emekçilere baskı uygulayan, statükodan yana taraf olan bu anlayış karşısında asla geri adım atılmamalıdır.

Halkımızın sandığa giden %48’lik kesimine “fetöcülük” suçlaması ile saldırmak ağır ve temelsiz bir itamdır. Bu itamı ne biz ne de %48’lik kesim kabul etmemekte, itamın sahibine geri iade etmektedir.

Kalem kılıçtan daha keskindir. Kalemlerimizi kırdırmayacağız. Özgür, bağımsız ve kişilikli gazeteciler ve gazetecilerin yanında durmaya devam edeceğiz.

Tüm ilerici ve demokrasi güçlerini, halkımızı Kıbrıs Medya Grubunu ve temsil ettiği anlayışı boykot etmeye çağırıyoruz.

Basın-Sen ve gazetecilerin yarın düzenleyeceği eylemi desteklediğimizi belirtir, tüm halkımızı katılmaya çağırırız.