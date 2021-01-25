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Son anket: Cumhur İttifakı'nın 5 ayda oyları eridi

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İstanbul Ekonomi Araştırma, son anket sonuçlarını yayımladı. İstanbul Ekonomi Araştırma'nın Ocak ayı anketini değerlendiren Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, ''AKP bir ayda 4 puan kaybederken, Cumhur İttifakı 5 ayda 7 puan kaybetti'' dedi.
Son anket: Cumhur İttifakı'nın 5 ayda oyları eridi

İstanbul Ekonomi Araştırma Ocak ayı seçim anketini paylaştı. Sosyal medya hesabından anketin sonuçlarını değerlendiren Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, AKP'nin bir ayda 4 puan, Cumhur İttifakı'nın ise 5 ayda 7 puan kaybettiğini açıkladı.

Son anket sonuçları şöyle:

Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusuna yurttaşlar şu cevabı verdi:

KARARSIZLAR DAĞITILMADAN

AKP: Yüzde 31,6

Kararsız: Yüzde 17,7

CHP: Yüzde 16,5

İYİ Parti: Yüzde 12,8

HDP: Yüzde 8,5

MHP: Yüzde 7,6

DEVA Partisi: Yüzde 2,6

Diğer: Yüzde 1,4

Gelecek Partisi: Yüzde 0,8

Saadet Partisi: Yüzde 0,4

 

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KARARSIZLAR DAĞITILDIĞINDA

AKP: Yüzde 36,2

CHP: Yüzde 20,3

İYİ Parti: Yüzde 16,7

HDP: Yüzde 10,5

MHP: Yüzde 9,1

DEVA Partisi: Yüzde 3,6

Diğer: Yüzde 1,7

Gelecek Partisi: Yüzde 1,3

Saadet Partisi: Yüzde 0,6

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