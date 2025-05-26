Son anketten çarpıcı sonuçlar: Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer; ilk sırada sürpriz var!

Asal Araştırma şirketinin yaptığı son araştırmanın sonuçları, vatandaşın en önemli gündeminin geçim derdi olduğunu ortaya koydu.

Asal Araştırma şirketinin yaptığı son araştırmanın sonuçları, vatandaşın en önemli gündeminin geçim derdi olduğunu ortaya koydu.

Ankete katılanların yüzde 65'i, "Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusuna "Ekonomi / Hayat pahalılığı" yanıtını verdi. Anket sonuçlarına göre; vatandaşların 3'te 1'i, Türkiye'nin sorunlarını hiçbir siyasi partinin çözemeyeceğini düşünüyor.

Asal Araştırma şirketi, 26 ilde 10-14 Mayıs 2025 tarihleri arasında, 18 yaş ve üzeri 2000 kişiyle yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırmada, katılımcılara ilk olarak, "Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusu yöneltildi. İşte cevaplar:

Ekonomi/Hayat Pahalılığı: Yüzde 65,6

Adalet/Hukuk Sistemi: Yüzde 7,3

İşsizlik: Yüzde 4

Terör: Yüzde 3,1

Eğitim: Yüzde 2,4

Kentsel dönüşüm/Deprem: Yüzde 2,1

Hükümet: Yüzde 2

Güvenlik/Asayiş: Yüzde 1,4

Muhalefet: Yüzde 1,3

Kürt sorunu: Yüzde 1,1

Göç sorunu/Mülteci: Yüzde 1

Sağlık sistemi: Yüzde 0,7

Diğer: Yüzde 5,8

Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 2,2

3'te 1'i "Hiçbiri çözemez" dedi

Araştırmada katılımcılara sorulan ikinci soru ise çarpıcı sonuçları ortaya koydu. "Sizce bugün Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusuna, vatandaşların yüzde 34,7'si "Hiçbiri" yanıtını verdi. "AKP çözer" diyenlerin oranı yüzde 26'da, "CHP çözer" seçeneğini tercih edenler ise yüzde 17,5'te kaldı. Anket sonucunda ortaya şu sonuçlar çıktı:

Hiçbiri: Yüzde 34,7

AK Parti: Yüzde 26

CHP: Yüzde 17,5

DEM Parti: Yüzde 4,6

MHP: Yüzde 4,3

İYİ Parti: Yüzde 1,4

Zafer Partisi: Yüzde 1,2

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1

Diğer: Yüzde 1,5

Fikrim Yok/Cevap Yok: Yüzde 7,8