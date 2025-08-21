  • BIST 11274.1
Son dakika! Borsa İstanbul tarihi zirve: BIST 100 endeksi 11.263,83 puanı gördü

Borsa İstanbul, güne yüzde 0,55'lik yükselişle başlayarak BIST 100 endeksinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 11.263,83 puanı gördü. Yükselişte holding ve bankacılık hisseleri öncülük etti.
Son dakika! Borsa İstanbul tarihi zirve: BIST 100 endeksi 11.263,83 puanı gördü

Borsa İstanbul, güne yüzde 0,55'lik yükselişle başlayarak BIST 100 endeksinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 11.263,83 puanı gördü. Yükselişte holding ve bankacılık hisseleri öncülük etti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne güçlü bir yükselişle başlayarak tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 11.263,83 puanı gördü. Yükselişte holding ve bankacılık hisseleri öncülük ederken, yatırımcıların gözü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek mesajlarda.

Borsa İstanbul, bugüne yüzde 0,55'lik bir yükselişle 11.195,98 puandan başladı. Seans içinde elde edilen bu yeni rekor, endeksin dün yüzde 1,58'lik kazancının üzerine geldi ve piyasada pozitif havanın sürdüğünü gösterdi. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,96, holding endeksi ise yüzde 0,55 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,37 ile tekstil ve deri sektörü olurken, madencilik endeksi yüzde 0,07 ile tek kaybettiren oldu.

KÜRESEL PİYASALAR VE GÜNDEM

Analistler, piyasaların bugünden itibaren ABD'de başlayacak olan Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nu yakından takip ettiğini belirtiyor. Sempozyumdan gelecek mesajların küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Yurt içi ve yurt dışı veri gündemi de oldukça yoğun. Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve haftalık para ve banka istatistikleri açıklanacak. Küresel ölçekte ise imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yakından izlenecek.

Teknik olarak, BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 seviyeleri direnç, 11.100 ve 11.000 puan ise destek olarak öne çıkıyor.

 

