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Son Dakika: Covid-19'dan bir günde 3. ölüm

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KKTC’de Covid-19 tedavisi gören 35 yaşındaki Muhammad Farhan Shahzad hayatını kaybetti.
Son Dakika: Covid-19'dan bir günde 3. ölüm

Sağlık Bakanlığı, yaklaşık 1 saat önce yaptığı açıklamada, Covid-19 nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti. Ancak saat 12.00 sıralarında Covid-19 tedavisi gören bir kişi daha hayatını kaybetti.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 35 yaşındaki Muhammad Farhan Shahzad’in hayatını kaybettiğini öğrendi.

Shahzad’in Covid-19 tedavisi gördüğü ve tedavisinin tamamlanarak PCR testlerinin negatife döndüğü öğrenilirken, söz konusu hastanın diyaliz hastası olduğu da belirtildi.

Bugün ülkemizde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi. Öte yandan KKTC’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 20’ye yükseldi.

67 yaşında (erkek) E.A hipertansiyon hastası olup, 31 Ocak 2021 tarihinden bu yana tedavi görmekteydi.

58 yaşında (erkek) S.Y kroner arter hastası olup, 2 Şubat 2021 tarihinden bu yana tedavi görmekteydi.

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