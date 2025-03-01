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SON DAKİKA HABERİ | Kandil: Ateşkes ilan ediyoruz

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SON DAKİKA HABERİ: Terör örgütü PKK ateşkes ilan ettiğini açıkladı. Açıklamada, "Öcalan'ın çağrısına uyuyoruz." denildi. Örgüt, fesih için Öcalan'ın kongreye başkanlık etmesini ve özgür bırakılmasını da talep etti.
SON DAKİKA HABERİ | Kandil: Ateşkes ilan ediyoruz

Kandil’in açıklamasında, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın yaptığı çağrıya uyulacağı kaydedildi.

Örgütün açıklamasından ana satırlar şöyle:

"- Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz.

-  Çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Fakat başarı için demokratik siyaset ve hukuki zeminin de uygun olması gerektiğinin altını çizmek istiyoruz.

-  Üzerine saldırı olmadıkça hiçbir gücümüz silahlı eylem yapmayacaktır.

- Parti kongresini toplamak için hazırız. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için uygun güvenlikli ortamın oluşması ve kongrenin başarısı için Öcalan'ın bizzat yönetmesi gerekir.

- Abdullah Öcalan’ın fiziki özgür yaşar ve çalışır koşullara kavuşması, arkadaşları dahil istediği herkesle engelsiz ilişki kurabilmesi gerekir. Bunun gereklerinin devletin ilgili kurumları tarafından yerine getirileceğini umut ediyoruz.

ÖCALAN, İMRALI'DAN ÇAĞRI YAPMIŞTI

Terör örgütü lideri Öcalan, İmralı Adası’ndan yaptığı çağrıda, “Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.” demişti.

Öcalan’ın mesajı 27 Şubat günü İstanbul’da yapılan basın toplantısıyla paylaşılmıştı.

 

TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞI ÖCALAN: TARİHİ SORUMLULUĞU ÜSTLENİYORUM

DEM Parti İmralı heyetinin okuduğu açıklamada, Öcalan’ın “Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990'larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK'nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır.” dediği aktarılmıştı.

Terör örgütü PKK’ya kongreyi toplayıp, kendini feshetme çağrısı yapan Öcalan, “Sayın Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

SÜREÇ BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASIYLA BAŞLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024'te "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." açıklamasında bulunmuştu.

Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

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