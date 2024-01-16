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Son Dakika Haberi...Kürşat, Güney Kıbrıs’a iade edilmeye itiraz etti

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KKTC’deki Rum mallarıyla alakalı olarak suçlanan ve İtalya’da tutuklu bulunan Kıbrıslı Türk avukat Akan Kürşat’ın, bugünkü duruşmada Güney Kıbrıs’a iade edilmesine itiraz ettiği belirtildi.
Son Dakika Haberi...Kürşat, Güney Kıbrıs’a iade edilmeye itiraz etti

KKTC’deki Rum mallarıyla alakalı olarak suçlanan ve İtalya’da tutuklu bulunan Kıbrıslı Türk avukat Akan Kürşat’ın, bugünkü duruşmada Güney Kıbrıs’a iade edilmesine itiraz ettiği belirtildi.   

İtalya'da kuzeydeki bir mülkü sattığı gerekçesiyle tutuklanan Kıbrıslı Türk bir avukat Salı günü güney Kıbrıs'ın iade talebine itiraz ederek, geçmişte bir Kıbrıslı Türk mahkûmun öldürülmesini gerekçe göstererek merkezi cezaevlerinin kendisi için güvenli olmayacağını savundu.

Hukuk müşaviri Akan Kürşat, kuzeydeki Kıbrıs Rum mallarını "sömürmek ve satmak" suçlamasıyla hakkında çıkarılan Avrupa tutuklama emrine istinaden yakalanmıştı.

Cezaevinde 16 gündür tutulan Kürşat, Roma'da mahkemeye çıktı ve Kıbrıs'ın iade talebine itiraz etti.

Mahkemeye, 2022 yılında Kıbrıslı bir Türk tutuklunun öldürülmesi nedeniyle Kıbrıs'taki bir cezaevinde güvende olmayacağını söyledi.

Mahkeme, bundan sonra ne olacağını değerlendirmek üzere 6 Şubat'ta toplanacak.

İngiliz dolandırıcı Gary Robb'un da tutuklandığı yasadışı satışlarla ilgili olarak 2007 yılında Kıbrıs'ın Avrupa tutuklama emri çıkarıldı.

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