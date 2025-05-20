  • BIST 9668.36
  • Altın 4010.665
  • Dolar 38.8348
  • Euro 43.7392
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKASon dakika! İBB’ye 3. dalga operasyon: 22 gözaltı

Son dakika! İBB’ye 3. dalga operasyon: 22 gözaltı

»
Son dakika haberi... İBB’ye yönelik “yolsuzluk ve rüşvet” soruşturmasının üçüncü dalgasında, Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’deki usulsüzlük iddialarıyla bağlantılı olarak 22 kişi gözaltına alındı.
Son dakika! İBB’ye 3. dalga operasyon: 22 gözaltı

İBB’ye ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamalarıyla soruşturma başlatılmış, 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun da olduğu onlarca İBB yöneticisi gözaltına alınmıştı. İmamoğlu ve İBB yöneticileri 23 Mart’ta tutuklanmıştı.

Bu sabah 22 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı. Soruşturma kapsamında İBB Basın Yayın Daire Başkanı Taner Çetin ile birlikte bir grup İBB çalışanının gözaltına alındığı bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Özgür Özel, Van'dan seslendi: Kürt'ün başarısına tahammülleri yok; terörsüz Türkiye'ye 'evet' diyoruz!10 Mayıs 2025 Cumartesi 14:20
  • Hesabı kapatılan İmamoğlu'ndan ilk mesaj: Bu ülkede milyonlarca Ekrem var!08 Mayıs 2025 Perşembe 22:27
  • Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli dünya basınında: Kamuoyu yoklamaları desteğin arttığını gösteriyor08 Mayıs 2025 Perşembe 12:07
  • Türkiye'deki "Haberin Var Mı?" inisiyatifinden KKTC'li gazeteci Ayşemden Akın için imza kampanyası07 Mayıs 2025 Çarşamba 17:47
  • "İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olmasaydı tutuklanmazdı"04 Mayıs 2025 Pazar 12:06
  • Adnan Oktar'a beraat: 'Kadınların bana olan sevgisi çok kıskanıldı'02 Mayıs 2025 Cuma 14:27
  • İstanbul’da 1 Mayıs gösterilerinde 384 kişi gözaltına alındı!01 Mayıs 2025 Perşembe 17:08
  • Özel Mersin mitinginde: 'Mesele yolsuzluk değil, Kanal İstanbul’suzluk'27 Nisan 2025 Pazar 09:39
  • Metropoll Araştırma vatandaşların tutuklamalara tepkisini sordu: Operasyonlar ekonomiyi vurdu26 Nisan 2025 Cumartesi 11:40
  • İmamoğlu cezaevi hücresini çizdi: 19 Mayıs için Türk Bayrağı çağrısı yaptı25 Nisan 2025 Cuma 17:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti