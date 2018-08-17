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Son Dakika: Kamuda ki mesai ücretleri düşürüldü artık 1e 1 ödeme yapılacak

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Bakanlar Kurulu Sözcüsü Kudret Özersay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 31 Aralık 2018’e kadar geçerli olmak üzere normal günlerde idari tatillerde ve hafta sonu tatillerinde ek mesai söz konusu olduğunda 1’e 1 ek mesai ödemesi yapılacağını duyurdu.
Son Dakika: Kamuda ki mesai ücretleri düşürüldü artık 1e 1 ödeme yapılacak

Bakanlar Kurulu Sözcüsü Kudret Özersay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 31 Aralık 2018’e kadar geçerli olmak üzere normal günlerde idari tatillerde ve hafta sonu tatillerinde ek mesai söz konusu olduğunda 1’e 1 ek mesai ödemesi yapılacağını duyurdu.

Özersay, resmi tatillerde ise 1’e 1.5 ödeme yapılacağını ifade ederek, aylık çalışma süreleri esas alınarak ek mesai hesaplaması yapılacağını kaydetti.

Özersay şunları kaydetti:

“Tüm kamu çalışanları saat başı ek mesaisi bu bağlamda eşitlenmiş olacak. Kamu sağlık çalışanları, din işleri ve polis gibi mevzuatlarda değişikliklere gitti. Tüm kamu çalışanları için eşit şekilde hesaplanacak ve yıl sonuna kadar geçerli olacak şekilde ek mesai planıyla tasarrufa gidilecek. Ekonomi bağlamında toplumsal seferberliğin kaçınılmaz olduğunu düşünüyoruz. Hepimizin elini taşın altına koyması gerekmektedir. Her bir kamu görevlisi, saat başı ek mesai için asgari ücretin saat bazında tutarının 2 katı kadar ek mesai alacak. Asgari ücretin saat bazında hesaplanan miktarını saat bazında alabilecek. Saat başına 22-23 TL civarında bir ek mesai gelecek. Son 8 yıldır kamu görevlileri açısından ek mesailer artmış olacak. Daha uzun süre kamuda çalışanlar bağlamında ek mesailer azalmış olacak."

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