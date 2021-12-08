Son dakika... Meclis'te AK Parti ve CHP grubu arasında yumruklu kavga

TBMM Genel Kurulu, İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçe görüşmeleri için saat 11.00'de TBMM Başkan Vekili Sadi Süreyya Bilgiç başkanlığında toplandı.
CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, İçişleri Bakanı Soylu'ya dönerek "Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına neden bindiniz?" dedi. Soylu da Aydın'a "Yalan söylüyorsun" diyerek yanıt verdi. Sözlü atışmanın ardından ayağa kalkan milletvekilleri arasında önce sözlü, sonra yumruklu kavga çıktı.
TBMM Genel Kurulu'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri esnasında yumruklu kavga çıktı.
CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın kürsüdeki konuşmasında, "İçişleri Bakanı, Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına neden bindiniz? Fotoğrafınız çıktı başka uçak yoktu dediniz. Cumhurbaşkanı'na söyleseydiniz" dedi.
Bu sırada İçişleri Bakanı Soylu, Aydın'a yönelik, "Yalan söylüyorsun" dedi. Sözlü atışmanın ardından ayağa kalkan milletvekilleri arasında önce sözlü, sonra yumruklu kavga çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kavga esnasında "Hesabını vereceksiniz" dedi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.