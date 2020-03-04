Son dakika… Meclis’te vekiller birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu (VİDEO)

TBMM'deki oturum sırasında vekiller birbirine girdi.
AKP'li ve CHP'li vekiller arasında yumruklaşmaya varan kavganın CHP'li Engin Özkoç'un konuşması sırasında yaşandığı belirtildi.
TBMM’de CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un konuşması sırasında AKP’li millletvekilleri sıralara vurdu. Bazı milletvekillerinin kürsüye yürümesi üzerine CHP’li vekiller de karşılık verdi.
Kavgaya dönüşen sözlü atışmalar sonrası Meclis Başkanı oturuma ara verdi.
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