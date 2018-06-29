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Son dakika | Meteoroloji tarih verdi! Kavurucu sıcaklar geliyor...

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Alev ateşi gibi günler geliyor
Son dakika | Meteoroloji tarih verdi! Kavurucu sıcaklar geliyor...

Türkiye'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporuna göre 3 Temmuz Salı günü yurt genelinde yağışlar yerini mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen kavurucu sıcaklara bırakıyor.

Meteoroloji bugün için yurdun batı ve kuzey kesimlerine gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. İstanbul'da bugün en yüksek hava sıcaklığının 27, Ankara ve İzmir'de ise 30 derece olması bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Çankırı, Eskişehir'in batısı, Osmaniye çevreleri, Adana'nın kuzeydoğusu ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batı, zamanla Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA SICAKLIKLARI İÇİN TIKLAYIN

KAVURUCU SICAKLAR GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen orta vadeli hava tahmin raporuna göre yurdun batı kesminden başlamak üzere 2 Temmuz Pazartesi günü yağışlar sona ermeye başlayacak, 3 Temmuz Salı günü ise yurt genelinde yağışlar yerini mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen kavurucu sıcaklara bırakacak.

TATİL BELDELERİNDE 36 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKACAK

Özellikle Muğla, Aydın ve Antalya gibi tatil beldelerinde sıcaklığın 36 derece olması, nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 40 derecelerin de üzerine çıkması bekleniyor.

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