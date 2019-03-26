Son Dakika SONAR Anket sonuçlarını açıkladı

Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, 31 Mart yerel seçim anket sonuçlarını paylaştı.
Sonar'ın anket sonuçlarını medyadan önce Twitter hesabından açıkladığını belirtek Bayrakçı, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Manisa, Adana, Tekirdağ, Kayseri ve Aydın'da kazanacağı ön görülen ittifakları paylaştı.
Sonar kamuoyu şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı Pazar günü Türkiye genelinde yapılacak yerel seçimlerle ilgili en çok merak edilen şehirlerin sonuçlarını Twitter hesabından paylaştı.
İşte o sonuçlar;
(Fark % 2’den az ise, her iki taraf da kazanabileceğinden ötürü, “kafa kafaya”yarışan tarafların her ikisi de yazılmıştır.)
İSTANBUL. CUMHUR
ANKARA. MİLLET
İZMİR. MİLLET
ANTALYA. CUMHUR & MİLLET
2
(Fark % 2’den az ise, her iki taraf da kazanabileceğinden ötürü, “kafa kafaya”yarışan tarafların her ikisi de yazılmıştır.)
BURSA. CUMHUR
MANİSA. CUMHUR
ADANA. CUMHUR
TEKİRDAĞ. MİLLET
KAYSERİ. CUMHUR
AYDIN. MİLLET
1.— Hakan Bayrakçı (@ahakanbayrakci) 26 Mart 2019
SONAR ARAŞTIRMA SONUÇLARI
(Fark % 2’den az ise, her iki taraf da kazanabileceğinden ötürü, “kafa kafaya”yarışan tarafların her ikisi de yazılmıştır.)
İSTANBUL. CUMHUR
ANKARA. MİLLET
İZMİR. MİLLET
ANTALYA. CUMHUR & MİLLET
2.— Hakan Bayrakçı (@ahakanbayrakci) 26 Mart 2019
(Fark % 2’den az ise, her iki taraf da kazanabileceğinden ötürü, “kafa kafaya”yarışan tarafların her ikisi de yazılmıştır.)
BURSA. CUMHUR
MANİSA. CUMHUR
ADANA. CUMHUR
TEKİRDAĞ. MİLLET
KAYSERİ. CUMHUR
AYDIN. MİLLET
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