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Son Dakika SONAR Anket sonuçlarını açıkladı

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Son Dakika SONAR Anket sonuçlarını açıkladı
Son Dakika SONAR Anket sonuçlarını açıkladı

Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, 31 Mart yerel seçim anket sonuçlarını paylaştı.

Sonar'ın anket sonuçlarını medyadan önce Twitter hesabından açıkladığını belirtek Bayrakçı, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Manisa, Adana, Tekirdağ, Kayseri ve Aydın'da kazanacağı ön görülen ittifakları paylaştı. 

Sonar kamuoyu  şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı Pazar günü Türkiye genelinde yapılacak yerel seçimlerle ilgili en çok merak edilen şehirlerin sonuçlarını Twitter hesabından paylaştı.

İşte o sonuçlar;

(Fark % 2’den az ise, her iki taraf da kazanabileceğinden ötürü, “kafa kafaya”yarışan tarafların her ikisi de yazılmıştır.)

İSTANBUL. CUMHUR

ANKARA. MİLLET

İZMİR. MİLLET

ANTALYA. CUMHUR & MİLLET

2

(Fark % 2’den az ise, her iki taraf da kazanabileceğinden ötürü, “kafa kafaya”yarışan tarafların her ikisi de yazılmıştır.)

BURSA. CUMHUR

MANİSA. CUMHUR

ADANA. CUMHUR

TEKİRDAĞ. MİLLET

KAYSERİ. CUMHUR

AYDIN. MİLLET

 

 

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