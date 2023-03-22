Son Dakika.. Türkiye'de seçime doğru.. Emek ve Özgürlük İttifakı aday çıkarmayacak

Emek ve Özgürlük İttifakı’nın bileşenleri Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin kararını açıkladı.

İttifak aday çıkarmadı.

HDP Eş Genel Başkanı Buldan açıkladı: Emek ve Özgürlük İttifakı, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacak

Emek ve Özgürlük İttifakı, 14 Mayıs’taki cumhurbaşkanı seçimlerine yönelik tutumunu açıklıyor.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"Türkiye tarihinin en kritik seçimlerine 2 aydan az zaman geldi. Tarihsel bir andan geçiyoruz.

Yaşadığımız çoklu sorunları, çözümsüzlük ve ağır bunalım derinleşmektedir. AKP MHP iktidarı toplumun bugününü çalmıştır, yarınını tehdit etmektedir.

Ülke ve toplum olarak 15 Mayıs sabahına umutla uyanacağız. Demokratik değişimi gerçekleştirecek güçlerin parlamentoda çoğunluğu kazandığı, Kürt sorununda demokratik ve barışçı bir çözüm için Meclis'in asli irade olarak görüldüğü, muhatapların şeffaf diyalog ekseninde özgür tartışma yürütebildiği, yurttaşların eşit ve özgür bir gelecek kuracağı günler, insanların özlem ve talebidir.

Kadın özgürlükçü bir yaşam kuracağız, tüm alanlarda özgür olacakları yarınların teminatı biziz.

İttifakımız, İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe sokacak, kadınların kazanımlarını Anayasal güvence altına almak için mücadele edecek.

Türkiye'nin demokratikleşmesinin yolu, Meclis'te emek, adalet ve barışta ısrar edenlerin demokratik değişim ve dönüşümü gerçekleştirecek olanların, bizlerin, önemli bir gücü elde etmesinden geçmektedir.

Tek adam sistemi ve restorasyon arasında sıkıştırılmak istenen halkımızın gerçek alternatifi biziz.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tek adam yönetimine karşı tarihsel sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin gerçekleşmesi için, yoksulluğa, yolsuzluğa, talana ve ranta dayalı bir yönetimi sürdürmüş olan bu iktidardan hesap sorma konusunda oldukça kararlıyız.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağız.

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