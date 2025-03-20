  • BIST 10070.23
  • Altın 3720.145
  • Dolar 38.0004
  • Euro 41.3122
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKACHP’den İmamoğlu’nun diploma iptaline sert tepki: Bu kararı tanımıyoruz

Son dakika! Yavaş'tan ön seçim açıklaması: 'Pazar günü İmamoğlu için oy vereceğim'

»
Son dakika! Yavaş'tan ön seçim açıklaması: 'Pazar günü İmamoğlu için oy vereceğim'
Son dakika! Yavaş'tan ön seçim açıklaması: 'Pazar günü İmamoğlu için oy vereceğim'

Mansur Yavaş, gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nu ziyaret etti. Yavaş, "Hukuksuzluk karşısında üzgünler ama çok moralliler. Sağ salim eve dönmesini bekliyorlar, bizler de gerekli desteği vereceğiz." dedi. 23 Mart'ta gerçekleşecek ön seçime katılmama kararı alan Yavaş, "Ben dahil hepimiz sandığa gideceğiz ve güçlü şekilde tepkilerimizi göstereceğiz." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nu ziyaret etti.


Ziyaret sonrası açıklama yapan Yavaş, şunları söyledi:

"Hukuksuzluk karşısında üzgünler ama çok moralliler. Sağ salim eve döneceğini bekliyorlar, bizler de gerekli desteği vereceğiz. Ailecek destek veriyoruz kendilerine. Sadece kendi ailemiz değil, bütün CHP ailesi ve Türk milleti yaşananları görüyor onlar da kalben de olsa destekte bulunacaklarını düşünüyorum.

İnşallah hukuk işler tek temennimiz o. Çünkü siyasallaşmış bir yargı var en azından yargı bu konuda da güven vermesi lazım vereceği kararlarla. Bekliyoruz yine de güveneceğimiz tek liman hukuktur. Çünkü üzücü olan şudur; Ekrem Bey 2-3 defa ifadeye çağırılmıştır ve koşarak gitmiştir. Yine aynısı yapılabilirdi. Sanki terörist yakalanıyor gibi 20 araçla gelinip apar topar götürülmesi hiç uygun düşmemiştir. Hukuken de uygun değildir, davet edilse Ekrem Bey giderdi. İnşallah artık hukukun geçerli olduğu zamanlara hep beraber kavuşacağız."

Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin soruyu ise, "Artık bunları konuşacak süreçte değiliz. Bunları konuşmanın yeri değil" dedi.

Ön seçim için sandıkların kurulduğunu söyleyen Yavaş, "Ben dahil hepimiz sandığa gideceğiz ve güçlü şekilde tepkilerimizi göstereceğiz" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • CHP saat verdi: Gözaltına alınan İmamoğlu için Saraçhane'de eylem çağrısı19 Mart 2025 Çarşamba 17:19
  • CHP’den Meclis kararı: Genel Kurul çalıştırılmayacak19 Mart 2025 Çarşamba 15:04
  • İYİ Parti: Cumhurbaşkanlığı seçimleri BOYKOT edilmeli!19 Mart 2025 Çarşamba 10:48
  • Son dakika! Borsa İstanbul'a 'gözaltı' darbesi: Devre kesici çalıştı19 Mart 2025 Çarşamba 10:08
  • İmamoğlu'na dünya basınında: Erdoğan'ın rakibi gözaltına alındı19 Mart 2025 Çarşamba 10:04
  • İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepkiler: "Bir sonraki cumhurbaşkanımıza darbe girişimi ile karşı karşıyayız"19 Mart 2025 Çarşamba 09:58
  • Özel: Adayımız Ekrem başkandır18 Mart 2025 Salı 19:04
  • İmamoğlu'nun diplomasının iptali sonrası Özgür Özel'den ilk açıklama: İdari yargıdan döneceğine inanıyoruz18 Mart 2025 Salı 19:02
  • İmamoğlu: İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı HUKUKSUZDUR.18 Mart 2025 Salı 18:51
  • CHP’den İmamoğlu’nun diploma iptaline sert tepki: Bu kararı tanımıyoruz18 Mart 2025 Salı 18:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti