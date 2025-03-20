Son dakika! Yavaş'tan ön seçim açıklaması: 'Pazar günü İmamoğlu için oy vereceğim'

Mansur Yavaş, gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nu ziyaret etti. Yavaş, "Hukuksuzluk karşısında üzgünler ama çok moralliler. Sağ salim eve dönmesini bekliyorlar, bizler de gerekli desteği vereceğiz." dedi. 23 Mart'ta gerçekleşecek ön seçime katılmama kararı alan Yavaş, "Ben dahil hepimiz sandığa gideceğiz ve güçlü şekilde tepkilerimizi göstereceğiz." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nu ziyaret etti.



Ziyaret sonrası açıklama yapan Yavaş, şunları söyledi:



"Hukuksuzluk karşısında üzgünler ama çok moralliler. Sağ salim eve döneceğini bekliyorlar, bizler de gerekli desteği vereceğiz. Ailecek destek veriyoruz kendilerine. Sadece kendi ailemiz değil, bütün CHP ailesi ve Türk milleti yaşananları görüyor onlar da kalben de olsa destekte bulunacaklarını düşünüyorum.



İnşallah hukuk işler tek temennimiz o. Çünkü siyasallaşmış bir yargı var en azından yargı bu konuda da güven vermesi lazım vereceği kararlarla. Bekliyoruz yine de güveneceğimiz tek liman hukuktur. Çünkü üzücü olan şudur; Ekrem Bey 2-3 defa ifadeye çağırılmıştır ve koşarak gitmiştir. Yine aynısı yapılabilirdi. Sanki terörist yakalanıyor gibi 20 araçla gelinip apar topar götürülmesi hiç uygun düşmemiştir. Hukuken de uygun değildir, davet edilse Ekrem Bey giderdi. İnşallah artık hukukun geçerli olduğu zamanlara hep beraber kavuşacağız."

Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin soruyu ise, "Artık bunları konuşacak süreçte değiliz. Bunları konuşmanın yeri değil" dedi.



Ön seçim için sandıkların kurulduğunu söyleyen Yavaş, "Ben dahil hepimiz sandığa gideceğiz ve güçlü şekilde tepkilerimizi göstereceğiz" dedi.