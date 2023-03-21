Son Dakika... Yeniden Refah Partisi ittifak kararını açıkladı!

Son dakika haberi... Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Seçimlere tüm seçim bölgelerinde herhangi bir ittifaka dahil olmadan girme kararı almış bulunuyoruz." diyerek, cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru kararını açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne yönelik aldıkları parti kararını açıkladı.

Fatih Erbakan, "Yetkili kurullarımız ve teşkilatlarımızla gerçekleştirdiğimiz çok kapsamlı ve detaylı müzakereler sonucunda 14 Mayıs seçimlerinde herhangi bir ittifak içerisine girmeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Fatih Erbakan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Sizi 21. asrın Erbakanları olarak selamlıyorum. Sizleri sadıklar, kardelenler ve bu hak davanın delileri olarak selamlıyorum. Erbakan hocamız 1960 yılında bu kutlu davayı başlattı. Allah ondan razı olsun.

Yeniden Refah Partimiz kısa zamanda büyük bir yol almıştır. Milli Görüş sancağı asla yere düşmeyecektir. Yeniden Refah Partisi yapıcı muhalefet anlayışıyla, Milli Görüş çizgisinden asla ödün vermeyen vakarlı duruşuyla çok kısa sürede milletimizin teveccühüne mashar olmuştur.

Aynı heyecanla bugün de yeniden Refah Partimiz yoluna emin adımlarla devam etmektedir. Bu yürüyüşte Partimiz kısa zamanda büyük mesafe almıştır. kamuoyu bunun bilincindedir. En güçlü teşkilatların kurulması. En son 6 Kasım'da Ankara Arena'da gerçekleştirdiğimiz kongremiz 65 bin insanın katılımıyla Türk siyaset tarihine geçen bir kongre olarak geçti. Çok ciddi bir siyasi aktör olarak ciddi siyasi güç olarak girdiğimizin açık göstergesidir. Erbakan hocamız vefat ettiği zaman film bitti zannetmeyin demiştik, film yeni başlıyor.

Milletimiz Yeniden Refah Partisi'ni özlemektedir, istemektedir. Türkiye ile ilgili somut çözüm önerilerimiz hazır. İlk 100 gün icraatlerimiz kitabımız hazır. Milletimizin yüzünü yine refah ile güldüreceğiz.

YENİDEN REFAH PARTİSİ İTTİFAK KARARINI AÇIKLADI

Yetkili kurullarımız ve teşkilatlarımızla gerçekleştirdiğimiz çok kapsamlı ve detaylı müzakereler sonucunda 14 Mayıs seçimlerinde herhangi bir ittifak içerisine girmeyeceğiz.

Seçimlere tüm seçim bölgelerinde herhangi bir ittifaka dahil olmadan girme kararı almış bulunuyoruz.

ERBAKAN CUMHURBAŞKANI ADAYI

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de cumhurbaşkanı adayı olarak başvurumu gerçekleştireceğim. Cumhurbaşkanı adayı olarak bendeniz bugün yüksek seçim kuruluna başvuracağım.

FATİH ERBAKAN BAŞVURUYU YAPTI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK), Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde, cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuruda bulundu.

Başvuru sonrası YSK önünde açıklama yapan Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak milletvekili seçimlerine bütün bölgelerde herhangi bir ittifaka dahil olmadan müstakil olarak girme kararı aldık. 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde de Yeniden Refah Partimizin cumhurbaşkanı adayı olarak bendeniz biraz evvel Yüksek Seçim Kurulumuza başvurumuzu yaptım." diye konuştu.

Seçimlerin ikinci tura kalması halinde bir ittifak yapılıp yapılmayacağına dair soru üzerine Erbakan, seçimlerin ikinci tura kalması halinde parti içinde konuşulacağını bildirdi.

CUMHUR İTTİFAKIYLA NEDEN ANLAŞMA SAĞLANAMADI?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Cumhur İttifakı ile anlaşma sağlanamamasının nedeninin sorulması üzerine, "Onları sonra zamanı geldiğinde teferruatlı olarak açıklarız, şimdilik bu kadarla yetinelim. Sonuç olarak biz böyle bir karar aldık, böyle olmasını parti kurullarımız uygun gördüler. Biz de öyle uygun gördük." ifadesini kullandı.