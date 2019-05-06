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Son dakika! YSK’dan AKP’nin itirazına ret!

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Son dakika! YSK’dan AKP’nin itirazına ret!
Son dakika! YSK’dan AKP’nin itirazına ret!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti’nin KHK ile ihraç edilen kişilerin oy kullanmaması gerektiği yönündeki ek başvurusuyla ilgili kararını verdi.

YSK, AK Parti’nin ek itirazını da reddetti. İlk itiraz da oy çokluğuyla reddedilmişti.

 

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