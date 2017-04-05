 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.322
  • Altın 148,312
  • Dolar 3,6684
  • Euro 3,9206
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAHavalar daha da sıcaklaşacak mı?

Son referandum anketinde fark açılıyor! İşte o anket!

»
Son referandum anketinde fark açılıyor! İşte o anket!
SAMER'in 16 kentte yaptığı anket sonuçlarına göre "Hayır" oyları açık ara önde...

Referanduma sayılı günler kala son anket SAMER'den geldi.

Siyasal Sosyal Araştırmalar Merkezi (SAMER), aralarında Diyarbakır, Urfa Van, Mardin, Kars, Hakkari, Dersim, Bingöl, Siirt, Şırnak, Muş, Ağrı ve Batman’ın da bulunduğu 16 kentte referandum için yaptığı saha araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

HAYIR AÇIK ARA ÖNDE
Ankete göre, bölgede ‘Hayır’ açık ara önde...

Bölge halkının yüzde 58,2’si referandumda “Hayır” oyu, yüzde 29,5’i “Evet” oyu kullanacağını, yüzde 7,9’u kararsız olduğunu, yüzde 2,3’ü sandığa gitmeyeceğini ve yüzde 2,1’i bu soruya yanıt vermeyeceğini beyan etti.

KARARSIZLAR DAĞITILDIĞINDA
Oy oranlarına göre karasızların oyu dağıtıldığında ise yüzde 64,6 oranında “Hayır”, yüzde 32,75 oranında “Evet” ve yüzde 2,56 oranında ise “Sandığa gitmem” sonuçlarına ulaşıldı.

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Savcılık Gülen medyası davası tahliyelerine itiraz etti01 Nisan 2017 Cumartesi 14:47
  • 15 gün kala işte son anket sonuçları!01 Nisan 2017 Cumartesi 13:20
  • Abdullah Gül Kayseri mitingine katılacak mı kararını verdi!01 Nisan 2017 Cumartesi 13:07
  • Halkbank: İşlemlerimiz uluslararası hukuka uygun31 Mart 2017 Cuma 12:20
  • Erdoğan KKTC ile sağlık alanında imzalanan anlaşmadaki değişiklikle ilgili kanunu onayladı31 Mart 2017 Cuma 10:21
  • Türkiye-AB mutabakatı kapsamında, 10 Suriyeli sığınmacı geri gönderildi30 Mart 2017 Perşembe 09:33
  • AA'da gözaltı furyası!29 Mart 2017 Çarşamba 17:39
  • Çavuşoğlu: "Önceden hazır olduğu görülüyor"29 Mart 2017 Çarşamba 13:09
  • THY’den yolcularına ücretsiz Wifi hizmeti29 Mart 2017 Çarşamba 11:46
  • Erdoğan’dan ‘Cumhurbaşkanı yardımcısı’ yorumu28 Mart 2017 Salı 12:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti