Son referandum anketinde fark açılıyor! İşte o anket!

SAMER'in 16 kentte yaptığı anket sonuçlarına göre "Hayır" oyları açık ara önde...

Referanduma sayılı günler kala son anket SAMER'den geldi.

Siyasal Sosyal Araştırmalar Merkezi (SAMER), aralarında Diyarbakır, Urfa Van, Mardin, Kars, Hakkari, Dersim, Bingöl, Siirt, Şırnak, Muş, Ağrı ve Batman’ın da bulunduğu 16 kentte referandum için yaptığı saha araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

HAYIR AÇIK ARA ÖNDE

Ankete göre, bölgede ‘Hayır’ açık ara önde...

Bölge halkının yüzde 58,2’si referandumda “Hayır” oyu, yüzde 29,5’i “Evet” oyu kullanacağını, yüzde 7,9’u kararsız olduğunu, yüzde 2,3’ü sandığa gitmeyeceğini ve yüzde 2,1’i bu soruya yanıt vermeyeceğini beyan etti.

KARARSIZLAR DAĞITILDIĞINDA

Oy oranlarına göre karasızların oyu dağıtıldığında ise yüzde 64,6 oranında “Hayır”, yüzde 32,75 oranında “Evet” ve yüzde 2,56 oranında ise “Sandığa gitmem” sonuçlarına ulaşıldı.