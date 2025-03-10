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Son seçim anketi: İmamoğlu Erdoğan’ı geçiyor; toplumun çoğunluğu erken seçim istiyor

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Son seçim anketi: İmamoğlu Erdoğan’ı geçiyor; toplumun çoğunluğu erken seçim istiyor
Son seçim anketi: İmamoğlu Erdoğan’ı geçiyor; toplumun çoğunluğu erken seçim istiyor

CHP, 23 Mart'ta cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçime doğru giderken siyaset hareketli. Kamuoyu yoklama şirketleri de son araştırmalarını açıklamaya devam ediyor. Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi’nin (TEAM) 20 Şubat tarihli yeni araştırmasının sonuçları belli oldu. Araştırmaya göre kararsızlar dağıtılınca CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun oyu kararsızlar dağıtılınca yüzde 54.1’e çıkıyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 38.6 oy alıyor.

Toplumun yüzde 59’u erken seçim isterken; yüzde 59 da CHP’nin ön seçim kararını destekliyor.

Erken seçime gidilmeli mi?

Halk TV yazarı İsmail Saymaz’ın aktardığına göre, vatandaşa “Sizce erken seçime gidilmeli mi?” diye soruldu.

-Yüzde 59’u evet, yüzde 34’ü hayır, yüzde 7’si “Kararsızım” dedi.

-CHP’lilerin yüzde 87’si, DEM’lilerin yüzde 78’i, Zafer Partililerin yüzde 65’i, MHP’lilerin yüzde 28’i, AK Partililerin yüzde 21’i erken seçim istiyor.

-Erken seçim olursa yüzde 65.4’ü Erdoğan’ın kaybetmesini, yüzde 34.6’sı kazanmasını istiyor.

-Yüzde 51.2’si Erdoğan’ın kaybedeceğini, yüzde 48.8’i kazanacağını düşünüyor.

CHP’nin ön seçim kararı

CHP’nin ön seçim kararı millete soruldu.

-Yüzde 59’u destekliyor, yüzde 41’i soğuk bakıyor.

-CHP’lilerin yüzde 90’ı, DEM’lilerin yüzde 80’i, Zafer Partililerin yüzde 60’ı, İyi Partililerin yüzde 52’si destekliyor.

 

Bu pazar seçim olsa kime oy verirdiniz?

-Kararsızlar dağıtılmadan önce CHP yüzde 28.6 ile birinci, AKP yüzde 22.4 ile ikinci, MHP ve DEM yüzde 6’şar ile üçüncü, Zafer yüzde 3.8, İyi Parti yüzde 3.1, YRP yüzde 2.4, TİP yüzde 1.5 ve Anahtar Parti yüzde 1.2 oy alıyor.

 

Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turu olsa kime oy verirdiniz?

-Kararsızlar dağıtılmadan önce İmamoğlu yüzde 39.9, Erdoğan yüzde 28.4 alıyor.

-Kararsızlar dağıtılınca İmamoğlu’nun oyu yüzde 54.1’e çıkıyor. Erdoğan, yüzde 38.6 oy alıyor.

-Yüzde 7.3’lük oyu Fatih Erbakan ve Ali Babacan bölüşüyor.

-Erdoğan, AKP seçmenini birleştirirken, MHP’den yüzde 36.3 fire veriyor.

-İmamoğlu ise CHP ve DEM’lileri birleştiriyor. Zafer ve İyi Partililerin çoğunluğunu alıyor.

-Cumhurbaşkanlığı ikinci turunda ise kararsızlar dağıtılmadan önce İmamoğlu yüzde 45.1, Erdoğan ise yüzde 31.9 alıyor.

Kararsızlar dağıtılınca İmamoğlu yüzde 58.6’ya, Erdoğan ise yüzde 42.5’e çıkıyor.

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