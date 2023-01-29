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Son seçim anketini açıkladı: Yüzde 13 oranında fark

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ORC araştırma şirketi tarafından yapılan seçim anketine göre; Cumhur İttifakı yüzde 35,7 oy oranına sahipken, Altılı Masa'nın yüzde 48,7 oy oranına sahip olduğu görüldü.
Son seçim anketini açıkladı: Yüzde 13 oranında fark

ORC araştırma şirketi, 14 Mayıs yapılması öngörülen seçimlere 105 gün kala, gerçekleştirdiği ankete göre siyasi partilerin oy oranını açıkladı.

23-26 Ocak tarihleri arasında 45 ilde yapılan ankete 4 bin 580 kişi katıldı.

Sosyal medya üzerinden yayımlanan anket sonuçlarına göre; AKP'nin yüzde 30,2, CHP'nin yüzde 23,1, İYİP'in ise yüzde 19,3 oranında oy aldığı görüldü.

Ankete göre ittifak bazında oy oranları ise şöyle oldu:

  • Cumhur İttifakı (AKP+MHP) yüzde 35,7
  • Millet İttifakı (Altılı Masa) yüzde 48,7

 

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