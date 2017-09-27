SONAR'ın son seçim anketi bomba! Büyük bir sürpriz var

Türkiye 2019 yılında yapılacak seçimlere hazırlanırken kamuoyu araştırma şirketleri de çalışmalarını hızlandırdı.Bu kapsamda yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayınlayan SONAR Araştırma, 5 partinin Meclis'e gireceği sonucunu ortaya çıkardı.

Sonar Araştırma Şirketi’nin son seçim anketi yayınlandı. Yayımlanan araştırma sonuçlarına göre AK Parti’nin oy kaybı dikkat çekti. Ankete göre; kararsızlar dağıtılınca AK Parti yüzde 38.2, CHP ise yüzde 28.4 olarak hesaplandı.,

DİĞER PARTİLER SINIRDA



Araştırmaya göre; HDP yüzde 10.6, MHP ise 10,1 oy oranına sahip. MHP’den ayrılıp yeni parti kurma hazırlığında olan Meral Akşener’in partisinin oy oranı ise yüzde 10.8.

“UYKULARI KAÇIRACAK BÜYÜK SÜRPRİZLER VAR”



Avukat Fidel Okan, anket sonuçlarını “Uykuları kaçıracak büyük sürpriz var” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.