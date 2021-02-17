  • BIST 1.547
  • Altın 402,925
  • Dolar 7,0030
  • Euro 8,4487
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKA"23 pozitif vakaya rastlandı,1 kişi hayatını kaybetti"

Sorakın: Hükümetin belli bir politikası yok, popülizm yapılıyor

» »
Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, hükümetin ekonomi ve sağlık politikalarına yönelik eleştirilerde bulundu.
Sorakın: Hükümetin belli bir politikası yok, popülizm yapılıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, hükümetin ekonomi ve sağlık politikalarına yönelik eleştirilerde bulundu.

Sorakın, BRT’de katıldığı GündemArtı programında sağlıkta yaşananların başta ekonomi olmak üzere ülkenin tüm alanlarını olumsuz etkilediğine işaret ederek, hükümeti gereken tedbirleri zamanında almamakla eleştirdi.

Erdoğan Sorakın, “Telkinlerle ve tepkilerle karar almaya çalışıyoruz. Son kapanma döneminde Sağlık Üst Kurulu’nun almış olduğu kararlar uygulansaydı belki de bugün bu noktada olmayacaktık. Sağlık Üst Komitesi 17 Ocak’ta bir karar aldı ve 18’inden 31’ine kadar her tarafın kapanması gerektiğini ifade etti. Ancak kurulun aldığı kararlar Bakanlar Kurulu’nda tartışıldı ve uygun görülmedi. Sağlık gibi önemli bir mesele siyasete malzeme ediliyor” dedi.

Hükümetin belirli bir politikası bulunmadığını ve popülist davrandığını ifade eden Sorakın, pandeminin yarattığı ekonomik sıkıntılardan en fazla özel sektörün etkilenmekte olduğuna işaret etti.

“Özel sektör çalışanları dibe vurmuştur” diyen Sorakın, ekonomik duruma ilişkin verilere ulaşamadıklarını belirtti ve bu durumu eleştirdi. Erdoğan Sorakın, “ülke ekonomisi ne durumdadır, çalışanlar ne durumdadır, kaç kişi işsiz kalmıştır, kaç yer kapanmıştır. Bu verileri bilmeniz gerekiyor” dedi.

Eldeki verilere göre sigortalara kayıtlı yerli ve yabancı çalışan saysında ciddi azalma yaşandığına işaret eden Sorakın, yüzde 35’lere ulaşan bir gerileme yaşandığından bahsetti. Sorakın, açıklanan kredi paketlerine de değinerek, faizlerin yüksek olduğunu ve borçların ödenemeyecek noktalara ulaştığını söyledi. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 1 Nisan'dan itibaren AŞI ile gelenlere karantina olmayacak!17 Şubat 2021 Çarşamba 12:35
  • "Asgari Ücret" yeniden görüşülecek! Ne kadar olacak?17 Şubat 2021 Çarşamba 12:34
  • Amcaoğlu: Eğitimin önü açılırsa tüm sektörlerin önü açılır17 Şubat 2021 Çarşamba 12:33
  • Türk Kızılay’dan KKTC'deki İhtiyaç Sahibi Ailelere Yakacak Desteği17 Şubat 2021 Çarşamba 12:27
  • Son Dakika: Saner aybaşı "Maaşların ödenmesi" konusunda temkinliyim!17 Şubat 2021 Çarşamba 12:17
  • İngiltere'de Covid-19'dan hayatını kaybeden Kıbrıslıların sayısı 593'e ulaştı17 Şubat 2021 Çarşamba 12:13
  • Acı kayıp! Engin Naşit yaşamını yitirdi17 Şubat 2021 Çarşamba 12:09
  • Engin Naşit vefat etti17 Şubat 2021 Çarşamba 12:04
  • İncirli Köyü'nde yapılan testlerin sonuçları açıklandı17 Şubat 2021 Çarşamba 11:59
  • Özdenefe: Aşılama verileri dijital ortama aktarılmalı17 Şubat 2021 Çarşamba 11:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti