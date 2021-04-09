SOS Çocuk Köyü Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Çalışma Bakanı Çağman’ı ziyaret etti

SOS Çocuk Köyü Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ı ziyaret etti, projeler ve ihtiyaçlarla ilgili bilgi aktardı.

SOS Çocuk Köyü Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ı ziyaret etti, projeler ve ihtiyaçlarla ilgili bilgi aktardı.

Çağman: "İçinden geçtiğimiz pandemi dönemi sosyal hizmetlere ihtiyaç duyulan ve Bakanlık olarak sosyal hizmet uygulamalarına öncelik vermemiz gereken bir dönem"

Buğra Akter başkanlığındaki SOS Çocuk Köyü Derneği yönetim kurulu üyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’a nezaket ziyaretinde bulunarak Çağman’a görevinde başarılar diledi.

SOS Çocuk Köyü Derneği’nin çalışmaları ve projeleri hakkında Bakan Çağman’a bilgi veren Akter, derneğin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile uzun yıllardan beri işbirliği içerisinde çalıştığına dikkat çekti. Akter, önceki dönemden yarım kalan projeler olduğunu, bu projelerden birinin de ülke gençliğine hizmet veren Girne Gençlik Gelişim Merkezi ( GİGEM) ile ilgili olduğunu ifade ederek, gençlerin istihdamını ve eğitimini teşvik eden projeleri konusunda Bakan Çağman’dan destek istedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman da, SOS’in önemine işaret ederek, SOS’teki çocukların devlet koruması altında olduğunu ve bakım gördüğünü söyledi. Derneğin projelerinin hayata geçirilmesi konusunda katkı koymaya ve işbirliği yapmaya her zaman hazır olduğunu belirten Çağman, özellikle yerel işgücünün desteklenmesi , gençlerin işgücü piyasasına dahil edilmesi ve ülkenin ara eleman ihtiyacının karşılanması için eğitim projelerine destek vermenin önemini vurguladı.

Pandemi döneminde Sosyal Hizmetler Dairesi’ne duyulan ihtiyacın daha çok arttığının altını çizen Çağman, "Bakanlığımızın sosyal hizmet yönüne ağırlık vererek ilerlememiz gereken bir süreçten geçiyoruz" dedi.