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Sosyal medyada İmamoğlu paylaşımı yapanlara operasyon; 54 kişi gözaltına alındı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin olarak yapılan sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili operasyon yapıldığını duyurdu.
Sosyal medyada İmamoğlu paylaşımı yapanlara operasyon; 54 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin olarak yapılan sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili operasyon yapıldığını duyurdu.

Yerlikaya, "Bazı sosyal medya hesapları üzerinden, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' ve -'Suç İşlemeye Tahrik' suçları kapsamında 72’si yurt dışında olmak üzere toplam 326 şüpheli hesap yöneticisi tespit edilmiştir. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımızın yaptığı koordineli çalışmalar sonucunda 54 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" ifadelerini kullandı. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"Bazı sosyal medya hesapları üzerinden;

-'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' ve

-'Suç İşlemeye Tahrik' suçları kapsamında 72’si yurt dışında olmak üzere toplam 326 şüpheli hesap yöneticisi tespit edilmiştir. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımızın yaptığı koordineli çalışmalar sonucunda 54 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Ayrıca, dün gece düzenlenen gösterilerde 53 şahsa;

-2911 Sayılı Kanuna Muhalefet,

-Kamu Malına Zarar Verme ve

-Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçlarından işlem yapılmıştır.

Bu gösterilerde 16 polisimiz yaralanmıştır. Polislerimize acil şifalar diliyorum.

Kahraman polislerimiz, milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev başındadır.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam etmektedir."

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