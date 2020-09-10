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Sosyetik Kasap Nusret Gökçe, Kahve Dükkanı Açmaya Hazırlanıyor!

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Sosyetik Kasap Nusret Gökçe, Kahve Dükkanı Açmaya Hazırlanıyor! Etten sonra kahveyi de altına buladı
Sosyetik Kasap Nusret Gökçe, Kahve Dükkanı Açmaya Hazırlanıyor!

Tuz serpme hareketiyle adını dünyaya duyuran Nusret Gökçe, altın kaplı etin ardından şimdi de kahveye altın tozu ekledi. Kahve içerken video paylaşan Gökçe, yeni işinin de müjdesini verdi.

Dünyanın çeşitli yerlerinde restoranı bulunan sosyetik kasap Nusret Gökçe, altın kaplama ürünleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. İlk olarak eti altına bulayan Gökçe, şimdi de içtiği Cappuccino'ya altın serpiştirdi.

"KAHVE DÜKKANI AÇACAĞIM"

Her anını sosyal medya hesabı Instagram'dan yayınlayan Nusret Gökçe, dün akşam yaptığı paylaşımla yeni işinin müjdesini verdi. Altına buladığı kahvesini içerken çekilen bir videosunu sevenleriyle paylaşan Nusret Gökçe, "Altın cappuccino. Çok yakında kahve dükkanı açacağım" dedi.

Türkiye'de bir çok yerde restoranı bulunan Nusret Gökçe'nin Duabi, Abu Dabi, Doha, Miami, New York ve Mikonos'ta et restoranları bulunuyor.

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