Soylu: “Asla yalnız olmadığınızı bilmenizi istiyoruz”

KKTC İçişleri Bakanlığı ve Türkiye İçişleri Bakanlığı arasında “Suçların Önlenmesi ve Ülkeye Giriş Çıkışlarda Sakıncalı İnsanların Tespitine Yönelik İşbirliği Protokolü” imzalandı.

Protokolün imzalanması öncesinde KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri ve Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu görüşme gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Baybars görüşme sırasında yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin özellikle işbirliği içerisinde büyümesinin çok önemli olduğunu belirtti.

Göreve geldiği günden bu yana TC İçişleri Bakanı Soylu ile çok yakın bir çalışma ortamı içinde olduklarını kaydeden Kadri, bugün imzalanan protokolün bu işbirliğinin bir sonucu olduğunu kaydetti.

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, iki ülke arasındaki ilişkilere değinerek bu ilişkilerin terörle mücadele bağlamındaki çalışmalar açısından da önemli olduğunu dile getirdi.

Soylu, “Terörizm ile mücadele etmek durumundayız. Özellikle coğrafyamızda PKK, PYD, DEAŞ ve FETÖ var” diyerek terörle amansız mücadelenin ortaklaşa şekilde sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından iki ülke heyetlerinin de hazır bulunduğu, protokol imza törenine geçildi.

KADRİ:“İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÖNEMLİ”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri imza töreni öncesi yaptığı konuşmada ise iki ülke bakanlıklarının uzun süredir birlikte çalışıp hazırladığı protokollerin bugün imzalanacağını, iki bakanlıktan heyetlerin çalışma toplantılarına devam edeceğini anlattı.

İki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin önemine işaret eden Baybars, sadece ulusal manada değil uluslararası anlamda iki yakın ve komşu ülkenin yardımlaşabilmesi, karşılıklı veri akışının sağlanabilmesi, suçlarla ve göçle mücadele adına bu protokollerin önemli olduğunu kaydetti.

Kadri yapılan protokolle ülkeye giriş çıkışlarda sakıncalı kişilerin tespit edilmesi ve uluslararası göçle mücadelede açısından ciddi adımlar içerdiğini; adli, teknik ve idari işbirliği gerçekleştirileceğini söyledi.

Kadri “Bunun ülkemiz güvenliği açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum” diyerek protokolleri hazırlayan teknik ekibe ve Soylu’ya teşekkür etti

SOYLU: “ASLA YALNIZ OLMADIĞINIZI BİLMENİZİ İSTİYORUZ”

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kendisine gösterilen misafirperverliğe teşekkür etti, KKTC halkını selamladı.

Kısa ama yoğun geçen programın sadece iki ülke arasında güvenlik işbirliği zeminini sağlamak açısından değil, Türkiye ve KKTC arasında ilanihaye var olacak kardeşlik binasına bir tuğla daha koymak açısından da önemli olduğunu dile getirdi. Soylu “Hepimiz o binanın birer hizmetkârıyız” dedi.

“Bizi özgür ve güçlü kılan bizi bağımsız kılan sahip olduğumuz birlik iradesidir” diyen Soylu “Kıbrıs bizim için her şeyden önce bir davadır” şeklinde konuştu.

KKTC ile gurur ve onur duyduklarını dile getiren Soylu “Asla yalnız olmadığınızı bilmenizi istiyoruz” dedi.

“Hepimiz gelecek nesillerimize karşı büyük bir sorumluluk taşıyoruz” diyen Soylu sadece bu coğrafyada değil tüm dünyada bir kırılma döneminden geçildiğini kaydetti.

Türkiye’nin 21’inci asrın başından itibaren büyük bir sıçrama yaptığını kaydeden Soylu, “Birbirimizle ne kadar bu tip bir ilişki içinde olursak o kadar faydalı olur” dedi.

Kurulmakta olan “Kent Güvenlik Yönetim Sistemi”ne de değinen Soylu bundan Kıbrıs Türkü’nün çok istifade edeceğine inanç belirtti.

Protokolün adli işbirliği, düzensiz göç ve terörle mücadele açısından önemli olduğunu anlatan Soylu, 15 Temmuz darbe girişimi ardından KKTC’nin FETÖ’yle mücadele konusunda gösterdiği destek için de teşekkür etti. Soylu bu yapılanmalara hayat hakkı tanınmaması gerektiğini dile getirdi.

PKK konusunda da durumun aynı olduğunu, terör örgütlerinin bir yerlerde kuluçkalanmak istediğini ancak buna izin vermeyeceklerini söyleyen Soylu “Laboratuvarlar oluşturuyorlar ve bu laboratuvarlarda DEAŞ deniyor PYD-PKK kullanıyor” dedi.

Soylu çok kısa süre önce PYD ve PKK’nın DEAŞ’la ortak halde Türkiye’ye yapmayı planladığı bir saldırıyı engellediklerini açıkladı.

“Ortak menfaat, para, birlikte petrol paylaşıyorlar, birlikte terör de paylaşıyorlar” diyen Soylu terörle el birliğiyle mücadele edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Soylu, Kadri’nin çalışmalarını takdir ettiğini söyleyerek yapacağı çalışmalara ellerinden ne gelirse yardımcı olmaya hazır olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından protokoller imzalandı ve karşılıklı hediye takdimi gerçekleştirildi.