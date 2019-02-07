Soylu: “Lider anneler”

Resmi ziyaret için KKTC’de bulunan Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Resmi ziyaret için KKTC’de bulunan Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Soylu, annesi Aydın Denktaş’ı yakın geçmişte kaybeden Denktaş’ı evinde ziyaret ederek taziyelerini sundu.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve beraberinde geniş bir heyet eşlik etti.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, taziye ziyaretinde, Serdar Denktaş’ın eşi Müge Denktaş, kız kardeşleri Değer Denktaş, Ender Denktaş Vangöl, torunlar Rauf Alp Denktaş ve Rauf Denktaş da hazır bulundu.

SOYLU: “LİDER ANNELER”

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu taziye ziyaretinde, “Büyük liderlerin, büyük dava adamlarının yanında dağ gibi duran eşleri, hanımları da o davanın lider anneleridir. Onun için anneniz sadece Kıbrıs için değil, belki de mazlum milletler ve Türkiye için de önemli bir şahıs. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun” dedi.

Aileye başsağlığı dileyen TC İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye dileklerini de bir kez daha aile üyelerine iletti.

DENKTAŞ

DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise annesi Aydın Denktaş’ın üç, evlat, bir torun kaybeden ve çok uzun yıllar sıkıntılar çeken biri olduğunu, evlatlarına hem ana, hem babalık yaptığını anlattı.

Denktaş, annesinin, aileyi de daima etrafında topladığını hatırlatarak, ölümünün ardından çok büyük bir eksiklik yaşadıklarını söyledi.

DENKTAŞ VE SOYLU BİRLİKTE MEZARLARI ZİYARET ETTİ

Denktaş ailesine taziye ziyareti sonrası Süleyman Soylu ve Serdar Denktaş birlikte Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarını ziyaret etti.

Burada ilk olarak TMT Anıtı’na çelenk sunan Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saygı duruşunun ardından Anıt Özel Defterini imzaladı. Daha sonra Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarına geçildi.

Edilen dualar sonrası anıta karanfil bırakan Soylu, son olarak beraberindeki heyetle birlikte Lefkoşa Mezarlığı’na geçti, aile mezarlığında Aydın Denktaş’ın başucunda dualar okudu, burada da kabre karanfil bıraktı.