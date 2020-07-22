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Spehar, BMGK'yi bilgilendirdi: "Askeri düzeyde diyalog mekanizması oluşturulmalı"

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Spehar, BMGK'yi bilgilendirdi: "Askeri düzeyde diyalog mekanizması oluşturulmalı"
Spehar, BMGK'yi bilgilendirdi: "Askeri düzeyde diyalog mekanizması oluşturulmalı"

Fileleftheros gazetesi “Diyalog Mekanizmasının Oluşturulması İçin Baskı Uyguluyorlar” başlıklı haberinde, BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’ta ilerlediğini görmeyi istediği konulardan bir tanesinin, Kıbrıs’ta askeri düzeyde diyalog için mekanizma oluşturması olduğunu yazdı.

Gazete, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın, Kıbrıs’taki gelişmeler konusunda BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirmesi sırasında ele alınan konulardan birinin askeri diyalog konusu olduğunu yazdı. Gazete, diplomatik kaynaklara atıfta bulunarak, Spehar’ın bilgilendirme ve bunu takip eden görüşme-toplantının “ılımlı tonda” olduğunu, üyelerin müdahalelerinin ise genel çizgileriyle yapıcı olarak değerlendirildiğini belirtti.

Habere göre, aynı kaynaklar, üye ülkelerin “Maraş” ve “Strovilya” (Akyar) konularına yönelik müdahalelerinin de özellikle önemli olduğunu belirtti.

Doğu Akdeniz bölgesindeki gerilim ve sondajlara yönelik ifadelerin de önemli olduğunu belirten gazete, Rum hükümetini düşündüren noktaların ise sınır kapıları ve bu konuda yeterli işbirliğinin olmadığına dair ifadelerin olduğunu yazdı.

Birleşmiş Milletler’in bu konuyu ele alma şeklinin endişeye neden olduğunu yazan gazete, askeri diyalog için mekanizma oluşturulması yaklaşımı konusunda da endişeleri bulunduğuna dikkat çekti.

Gazete, Rum hükümetinin, bu konudaki tavrının olumlu olduğunu ve bunu, diyaloğun RMMO ve Türk “işgal ordusu” arasında olması önkoşuluyla BM’ye ilettiğini yazdı.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın üyeleri bilgilendirme sırasında “bilgilendirme ve müdahalelerin ortak paydaşının,  barış güçlerine karşı şiddet uygulanmasıyla ilgili endişeler ve UNFICYP’in dolaşımındaki kısıtlamalardan” söz ettiğine ilişkin bilgilere de yer verildi. Gazete, sınır kapıları konusunda ise herkesin kapıların yeniden açılmasını istediğini ayrıca pandemi sırasında var olan işbirliğinin ise kısıtlı olduğundan söz edildiğini belirtti.

Habere göre, Güvenlik Konseyi üyeleri, işbirliği mekanizmasına ilişkin mekanizmanın işleyişini neyin geciktirdiği konusunda sorular sorarken, işbirliğinin ilerlemesinin ve daha öteye gitmesinin iyi olacağından da söz etti.

Spehar, bu konuda her iki tarafta da istek olduğunu söylerken, 1 Mayıs’ta sunduğu öneriyi de anımsattı.

Spehar, Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması perspektifine ilişkin olarak, gayri resmi bir 5+ toplantısının ileriye götürülmesi yönünde bir isteğin bulunduğunu ancak bunun, yeni Kıbrıs Türk liderinin seçileceği Ekim ayındaki seçimlere kadar tamamlanmasının mümkün olmayacağını ifade etti.

Haberde, bu durumun hayal kırıklığına neden olduğu BM Güvenlik Konseyi üyelerinin, ilerleme isteklerini dile getirdikleri ve müzakere masasına yeniden dönülmesi için de tüm müdahil taraflara çağrıda bulundukları yazıldı.

Bazı üyelerin “Maraş” ile ilgili Türk “tehditlerini” gündeme getirdiğini ve şehrin statüsüne saygı duyulması gerektiğinden söz ettiklerini yazan gazete, bazı üyelerin de “Strovilya”daki (Akyar) ihlalleri gündeme getirdiğini belirtti.

Habere göre, bu iki konunu, BM Güvenlik Konseyi’nin 29 Temmuz’da oylamaya çağrılacağı kararda da yer alması bekleniyor.

Gazete, raporun şu anda Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinin elinde olduğunu, gözden geçirilmiş taslağın ise dün diğer üyelere verilmesinin beklendiğini yazdı.

Habere göre, taslak, son yayınlanan ve sınır kapılarıyla iki tarafın işbirliğine vurgu yapan UNFICYP kararı mantığında hareket ediyor.

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