Spor Dairesi'nde Arıklı krizi

Arıklı’nın tehdidine pabuç bırakmayız !..

Başbakan Yardımcısı, YDP Başkanı Erhan Arıklı’nın, kısa bir süre önce imzalanan Toplu İş Sözleşmesinin, bazı maddelerini değiştirip ‘ Piyangolar Müdürünü’ görevden aldıktan sonra kendine yakın bir kişiyi atamasına, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu karşı çıktı.

Detay-Özel Haber

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulunun, atama dışında, seçim ile gelen üyelerinin, Toplu İş Sözleşmesinin 2 yılda bir değiştirildiğini, sözleşmenin kısa bir süre önce yeniden imzalandığını ve değiştirilemeyeceğine atıfta bulunarak, alınmak istenen karara karşı çıktıkları öğrenildi. Bunun yanı sıra, Başbakan Yardımcısı Arıklı tarafından alınmak istenen karar sonrasında, yapacağı atamaların da, Piyangolar Birimini zarara uğratacağı, yeni müşavir yaratacağı gerekçesi ile buna karşı çıktıkları belirlendi.

TEHDİTE PABUÇ BIRAKMAYIZ

Hükümeti bozar veya Spor Dairesindeki bazı üyeleri görevden alırım tehdidine karşın, seçim ile yönetime gelen 3 Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu üyesinin, atama ile değil seçim ile yönetime geldiklerini belirterek, tehdide pabuç bırakmayacaklarını ve bu nedenle Arıklı’nın kendilerini görevden alamayacağına vurgu yapıkları öğrenildi.

KENDİNE YAKIN BİRİSİNE ATAMA SÖZÜ VERMİŞ

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu çevrelerinden bir kaynak yaptığı açıklamada, Toplu İş Sözleşmesi her iki yılda bir yapılır. Kısa bir süre önce sözleşme yenilendi. Sayın Arıklı, geçtiğimiz gün toplantıya katılarak, Piyangolar Biriminde değişiklik yapmak istediğini, bu nedenle de ‘Toplu İş Sözleşmesindeki’ bazı maddelerde değişiklik yapılmasını istedi. Tabi biz yapılmak istendiğini ve Piyangolar Müdürünün görevden alıp yerine kendine yakın birisini oraya atamak istediğini bildiğimizden karşı çıktık dedi.

DEVLET DAİRELERİ BİRİNE ŞİRİN GÖZÜKME YERİ DEĞİLDİR

Ayni kaynak açıklamasına devamla, Sayın Bakan göreve atandığı zaman birilerine bu konuda söz vermiş. Devlet Daireleri bize göre birilerine şirin gözükme yeri değildir. Piyangolar Biriminde ‘Sorumlu’ mevkiinde çalışan ve şuanda müşavir konumunda olan 4 arkadaş var. Bunlardan birisini müdür olarak atayacak olmuş olsaydı, ona bir sözümüz olmazdı. Ancak dışarıdan yapılacak bir atama birime büyük bir mali külfet getirir. Biz buna karşı çıktık ifadesinde bulundu.

MÜŞAVİR ORDUSU PİYANGOLARI MALİ KRİZE SOKAR

Yeni atanacak bir Müdür 4-5 bin lira ile oraya atanmaz. 17 A veya 17 B bareminden atanır ki, buda 12.500 TL civarında ekstra bir maliyete neden olur. 4 Müşavirin yanı sıra birde şimdiki müdürün müşavir konumuna düşürülmesi sonrasında ortaya ciddi bir gider tablosu çıkar. Buna diğer atamaları da eklersek, Piyangolar Biriminde, uzun vadede bunlar mali krize neden olabilir. Sn. Bakan bu konuda boşu boşuna uğraşmasın. Seçilmiş üyeler Piyangolar Birimini zor duruma düşürecek ve zarara uğratacak karara kesinlikle onay vermeyeceğiz dedi.