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Sputnik: Rusya'nın Koronavirüs aşısının etkililik oranın yüzde 91.6

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Sputnik: Rusya'nın Koronavirüs aşısının etkililik oranın yüzde 91.6
Sputnik: Rusya'nın Koronavirüs aşısının etkililik oranın yüzde 91.6

Rus Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği "Sputnik V" adlı yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının Faz 3 sonuçlarındaki etkinlik oranının yüzde 91.6 etkili olduğu açıklandı.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre, tıp dergisi The Lancet'te Sputnik V Koronavirüs aşısının etkililik oranını açıklayan bir makaleye yer verdi.

 

Makalede, aşının etkililik oranı yüzde 91.6 olarak belirtildi. 

 

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