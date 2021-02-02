Sputnik: Rusya'nın Koronavirüs aşısının etkililik oranın yüzde 91.6

Rus Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği "Sputnik V" adlı yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının Faz 3 sonuçlarındaki etkinlik oranının yüzde 91.6 etkili olduğu açıklandı.
Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre, tıp dergisi The Lancet'te Sputnik V Koronavirüs aşısının etkililik oranını açıklayan bir makaleye yer verdi.
Makalede, aşının etkililik oranı yüzde 91.6 olarak belirtildi.
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