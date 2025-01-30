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Stefanos Stefanu: Müzakerelere 2017’de Crans Montana’da kaldığı yerden devam edilmeli

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AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, "Kıbrıs sorununun çözülmesi için müzakerelere 2017’de Crans Montana’da kaldığı yerden devam edilmesiyle gerekiyor" dedi.
Stefanos Stefanu: Müzakerelere 2017’de Crans Montana’da kaldığı yerden devam edilmeli

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun Londra’da temaslarda bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Stefanu’nun Londra temasları çerçevesinde İngiltere Parlamentosu’ndaki partiler arası grup ile bir araya geldiğini kaydederek, görüşmede Kıbrıs sorunundaki son durumla ilgili bilgilendirme yaptığını ve mevcut çıkmazın aşılarak müzakerelerin nasıl yeniden başlayabileceğine dair önerilerini dile getirdiğini yazdı.

Türkiye ile Kıbrıs Türk tarafının resmi olarak iki devletli çözüme kaydığını belirten Stefanu, müzakerelerin yeniden başlamasının ve Kıbrıs sorununun çözülmesine yönelik gerçekçi olasılıklar olmasının, müzakerelere 2017’de Crans Montana’da kaldığı yerden devam edilmesiyle sağlanabileceğini kaydetti.

Habere göre Stefanu, Crans Montana’da varılan uzlaşıların muhafaza edilmesi ve Guterres Çerçevesi’nde askıda kalan konuların müzakere edilmesi gerektiğini söyledi.

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