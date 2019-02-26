Strovolidu: “Siyasi sığınma talep edenler sokakta ve perişan”

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği yetkilisi Emilia Strovolidu, Rum tarafında siyasi sığınma talebinde bulunan kişilerin soğukta sokakta perişan yaşadıklarını söyledi.

Haravgi’nin haberine göre Strovolidu, çoğu sığınmacının “elektriği, suyu olmayan yerlerde, yatacak yerleri olmadan yaşamaya çalıştığını, pek çoğunun evsiz olduğunu ve sığınma talepleriyle ilgili sistem sıkıntılı olduğundan evsiz kalma riski altında olduğuna dikkat çekti.

Bu kişilere sosyal yardım verildiğini ancak alınan yardımın çok yetersiz olduğunu kaydederek “Kıbrıs’taki sığınma talepçilerinin en büyük sorunu barınacak yer sorunudur. En azından son iki yıldır temel kaygılarımızı ve endişelerimizi basın açıklamalarımızla ortaya koyduk” diyen Strovilidu, BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin, göçmenlerin haklarından birinci derecede sorumlu olan Rum yönetimine tavsiyelerde bulunabileceğine işaret etti.