Suay:''Evlatlarımın yüzünü görmeyi çok isterdim''

5 yaşında görme yetisinin tamamını kaybeden Ömer Suay, yaşam enerjisiyle engellilerin yardımına koşmaya ve onlara umut ışığı olmaya devam ediyor.

Görme yetisinin yaklaşık yüzde 70’ini bir yaşında kaybeden Suay, 5 yaşında İngiltere’de ameliyat sırasında yanlış müdahale sonucu görme yetisinin tamamını kaybetti.

Suay’ın görme engeli, onu hayata dört elle sarılmaktan alıkoyamadı.

Bir yandan eğitimine devam eden ve üniversiteyi bitiren Suay, diğer yandan çocukluğundan itibaren ihtiyaç sahibi insanların yardımına koştu.

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği çatısı altında 2013’ten bu yana engelli ailelere yardım eden Suay, hayatı, yaptıkları ve azmiyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Suay, ilk ve ortaokulu Antalya’da okuduğunu, 3’üncü sınıfa kadar görme engelli sınıfta okuduğunu ve sonrasında kaynaştırılmış sınıfta eğitim aldığını ifade etti.

5 yaşından itibaren hayatına görme engelli olarak devam ettiğini belirten Suay, hayatının hiçbir döneminde “yapabilir miyim? olabilir mi?” gibi soruları kendisine sormadığını belirtti.

Suay, “Vücut engelini engel olarak görmemiş ve ‘insanlık için ne yapabilirim?’, ‘diğer insanlara nasıl faydalı olabilirim?’ düşüncesiyle hareket etme gayretinde olan bir kişiyim. Hayatta başarılı olabilmek için doğru pencereden doğru bir şekilde bakabilmek gerekir. Böylelikle kendinize öz güveniniz artar, öz güveniniz arttığında insanlara faydalı olabilecek konuma da ulaşabilirsiniz.” dedi.

Çocukluğundan bu yana insanlara yardım edebilmek için çalıştığını belirten Suay, hukuk fakültesinde okurken dahi bölümüyle alakalı bir iş düşünmediğini, her zaman mağdur insanların hakkını savunmayı hedeflediğini ifade etti.

Suay, başarılı olmak için inanmak gerektiğini kaydederek “‘İnsanlara, insanlığa faydalı olabiliyor musunuz?’ sorusuna cevabınız ‘evet’ değilse işte o zaman başarınızı sorgulamanız lazım.” diye konuştu.

KKTC Engelliler Derneğine 2013’te dahil olduktan sonra insanlara daha “kurumsal” açıdan yardımcı olmaya başladığını vurgulayan Suay, dernek bünyesinde çalışmalara başlamasının kendisi için “insanlara daha profesyonel yardım etme” konusunda attığı ilk adım olduğunu söyledi.

“9 VE 4 YAŞLARINDA İKİ KUZUCUĞUM VAR”

Suay, ilk etapta kendi oluşturdukları bütçeyle en fazla 40-50 engelli aileye yardım ettiklerini, bugün gelinen noktada, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Türk Kızılay, TİKA, gönüllü iş adamları ve vatandaşların katkılarıyla 2 bin engelli aileye yardım edebildiklerini anlattı.

Evli ve iki çocuk babası olduğunu belirten Suay, “9 ve 4 yaşlarında iki kuzucuğum var, aile hayatı benim için çok kıymetli. İnsanların ve insanlığın faydası için bir şeyler yapabilmek çok önemli. Lakin insan, önce kendi ailesinin yanında olamıyor, evlatlarına vakit ayıramıyorsa yaptıklarını sorgulaması lazım.” dedi.

Suay, sabahları güne erken başladığını, ailesiyle kahvaltı yapmasının ardından, dernek faaliyetleriyle ilgili çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Kendisini görme engelli olarak görmediğini kaydeden Suay, “Bu bir kabullenememişlik değil. İnsan hayatında kavramlar vardır, benim hayatımda görme kavramına dair bir şey yok. Hayatım karanlıktan ya da siyahtan ibaret değil, sadece gözü gören insanlara göre biraz farklılıklarım ve farklı olabileceğim noktalar var. Sadece hayat tarzı olarak bazı noktaları kendime göre küçük rötuşlarla dizayn etmem gerekebilir.” diye konuştu.

Suay, kitap okumayı çok sevdiğini ve şimdiye kadar okuduğu ve dinlediği kitap sayısının 1500’ün üzerinde olduğunu söyledi.

Kabartma kitaplar okuduğunu ve sesli kitapları da dinlediğini ifade eden Suay, “Telefon ve bilgisayar tabanlı bütün cihazları kullanıyorum. Herhangi bir kişi nasıl bilgisayar ya da telefon kullanıyorsa biz de kullanabiliyoruz. Görme engelliler bilgisayar tabanlı cihazları kullandıklarında ekran okuyucu programlar ve uygulamalara ihtiyaç duyuyor. ” dedi.

“EVLATLARIMIN YÜZÜNÜ GÖRMEYİ ÇOK İSTERDİM”

Suay, “Samimi olarak söylüyorum, şu anda evlatlarımın, kuzucuklarımın yüzünü görmeyi çok isterdim.” diye konuştu.

“Engelli olmak, hayattan kopmak demek değildir” diyen Suay, engelli bireylerin de istedikleri zaman çevresi ve dünya için etkin ve muazzam projeler ortaya koyabileceğini söyledi.