  • BIST 1.556
  • Altın 436,889
  • Dolar 7,3759
  • Euro 8,9378
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAPilli:13'ü yerel 19 vaka

Sucuoğlu Dr. Fazıl Küçük’ün 37.ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı

» »
Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu Dr. Fazıl Küçük’ün 37.ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı
Sucuoğlu Dr. Fazıl Küçük’ün 37.ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu Dr. Fazıl Küçük’ün 37.ölüm yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs Türk Halkı’nın varoluş mücadelesinde, toplumla birlikte mücadele eden, Kıbrıs Türk toplumuna önderlik eden değerli bir lider olduğunu vurguladı.

Dr. Faiz Sucuoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

‘’ Halktan biri olarak halk için siyaset yapan Dr. Fazıl KÜÇÜK, her zaman alçak gönüllü, halkı ile iç içe, yardımsever, yüreği insan sevgisiyle dolu kişiliğiyle, Kıbrıs Türk Halkının en sıkıntılı günlerinde çok büyük bir özveriyle çalışmış; halkçılığı, cesareti, kararlılığı ve inancıyla toplumun tüm kesimleri tarafından büyük saygı ve sevgi görmüştür.

Dr Fazıl Küçük, bir taraftan hekimlik mesleğini sürdürürken, bir taraftan da yaşam hakkı elinden alınmak istenen toplumuna önderlik etmiş; hiçbir olumsuzluk karşısında yılmamış, moral vermiş, başarma umudunu hep yüksek tutmuştur.

O’nun geçmişte başlattığı ve Kıbrıs Türkü’nün yolunu aydınlatan mücadelesinin halkımızın geleceği için çok önemli bir yol gösterici olduğunun bilinciyle; aramızdan ayrılışının 37.yıldönümünde saygı rahmet ve özlemle anıyoruz. ‘’

Dr. Faiz Sucuoğlu

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTÖS:’’Sağlığı siyasete alet edenlerin topluma verecek hiçbir şeyi yok’’14 Ocak 2021 Perşembe 15:25
  • İzcan’dan Cumhurbaşkanı Tatar’a Eleştiri14 Ocak 2021 Perşembe 15:24
  • Bakan Amcaoğlu'ndan okulların açılış tarihiyle ilgili açıklama14 Ocak 2021 Perşembe 15:16
  • “Dr. Küçük’ün yolumuzu aydınlatan ışığını asla söndürmeyeceğiz”14 Ocak 2021 Perşembe 15:16
  • Ambalaj ve Ambalaj Atıkları yönetimi son aşamada14 Ocak 2021 Perşembe 14:31
  • Saner: Hedefimiz yaz ayları gelmeden halkın yüzde 80’ini aşılmaktır14 Ocak 2021 Perşembe 14:23
  • Kibrit ile oyun oynayan çocuk evi yaktı14 Ocak 2021 Perşembe 14:22
  • Yemek yağından yangın çıktı!14 Ocak 2021 Perşembe 14:20
  • GİAD Ekonomik Krizin Atlatılması İçin Önerilerde Bulundu14 Ocak 2021 Perşembe 13:50
  • En fazla yağış nereye düştü?14 Ocak 2021 Perşembe 13:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti