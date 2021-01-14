Sucuoğlu Dr. Fazıl Küçük’ün 37.ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu Dr. Fazıl Küçük’ün 37.ölüm yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs Türk Halkı’nın varoluş mücadelesinde, toplumla birlikte mücadele eden, Kıbrıs Türk toplumuna önderlik eden değerli bir lider olduğunu vurguladı.

Dr. Faiz Sucuoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

‘’ Halktan biri olarak halk için siyaset yapan Dr. Fazıl KÜÇÜK, her zaman alçak gönüllü, halkı ile iç içe, yardımsever, yüreği insan sevgisiyle dolu kişiliğiyle, Kıbrıs Türk Halkının en sıkıntılı günlerinde çok büyük bir özveriyle çalışmış; halkçılığı, cesareti, kararlılığı ve inancıyla toplumun tüm kesimleri tarafından büyük saygı ve sevgi görmüştür.

Dr Fazıl Küçük, bir taraftan hekimlik mesleğini sürdürürken, bir taraftan da yaşam hakkı elinden alınmak istenen toplumuna önderlik etmiş; hiçbir olumsuzluk karşısında yılmamış, moral vermiş, başarma umudunu hep yüksek tutmuştur.

O’nun geçmişte başlattığı ve Kıbrıs Türkü’nün yolunu aydınlatan mücadelesinin halkımızın geleceği için çok önemli bir yol gösterici olduğunun bilinciyle; aramızdan ayrılışının 37.yıldönümünde saygı rahmet ve özlemle anıyoruz. ‘’

Dr. Faiz Sucuoğlu