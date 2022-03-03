Sucuoğlu: Gönyeli Lefkoşa'dan Ayrılabilir

"Gönyeli, Lefkoşa’dan ayrılabileceği noktasındayız, çünkü ikisi birleştiğinde devasa bir metropol olur. Bu sebeple Gönyeli’nin ayrılması mantıklı geliyor bana"

Yerel Yönetimler Reformu konusunda değerlendirmelerde bulunan Başbakan Faiz Sucuoğlu, bu konu hakkında Belediyeler Birliği yönetiminin çalışma yaptığına dikkat çekerek, reformda öngörülenin sadece rakamdan ibaret olmadığını, bunun yanında personel hakları, borçlar, intibah gibi konularda yasal düzenlemeleri içerdiğini anlattı.



Başbakan Faiz Sucuoğlu şöyle konuştu:



“28 tane belediyenin sürdürülebilirliği kalmamıştır. Bunların içinde 3-4 tane dışında belediyeler ciddi mali sıkıntı içindedir. Bütün dünyada ve Güney Kıbrıs’ta da olduğu gibi küçülmeye gidilecek. Dünya buraya gidiyor. Yerel yönetim seçimlerini haziran ayının son pazarında yapılacak, biz diyoruz ki bu belediye sayısını, 12-13’e düşürelim. Gönyeli, Lefkoşa’dan ayrılabileceği noktasındayız, çünkü ikisi birleştiğinde devasa bir metropol olur. Bu sebeple Gönyeli’nin ayrılması mantıklı geliyor bana, sürdürülebilir, maddi anlamda daha güçlü, görev anlamında daha zengin ama denetleme anlamında da hükümetin yapacağı denetlenebilir bir sistem oluşturulmalı.”



Bunun bir an önce yapılması gerektiğini vurgulayan Başbakan Sucuoğlu, “Bir an önce bunun yapalım, 4 yıl daha 28 belediyeyi, belediye çalışanlarını, bölge halkını inin inim inletmeyelim” dedi.



ORTAK PAYDADA BULUŞULACAK BİR SİSTEM HEDEFLİYORUZ



Burada ne partizanlık, ne çıkarın söz konusu olduğuna dikkat çeken Başbakan Sucuoğlu, bu konuda bir komite kurulduğunu, komitede Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden milletvekillerinin olması için Genel Başkan Tufan Erhürman’la görüştüklerini, hatta Halkın Partisi ile de görüşüleceğini, ortak paydada buluşulacak bir sistemle Yerel Yönetimler Reformu’nu seçime kadar yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.



4 yıl bu ıstırabı çekmektense, gerekirse bir iki aylık bir gecikmeyle seçimi Ağustos ya da Eylül ayında yapmanın doğru olabileceğine işaret eden Başbakan Sucuoğlu, Anayasa’nın yerel seçimlerin 4 yılda bir yapılmasını söylediğini, ancak yapılmazsa ne olacağı konusunda bir hüküm bulunmadığını, dört yılın nerede bittiğinin, Haziran ayında mı yoksa Aralık’ta mı olduğunun belirtilmediğini kaydetti.



Burada asla kötü niyet olmadığını, esasında sürdürülebilir olmaktan çıkan belediyelerin sürdürülebilir hale getirilmesinin amaç olduğunu vurgulayan Başbakan Sucuoğlu, “Eğer biz bu fırsatı kaçırıp tekrardan bu şekilde seçime gidersek, bu ülke 4 yıl daha kaybedecek. Bu küçücük ülkede 12 veya 13 belediyeyle yola devam etmek niyetindeyiz.”



Seçim ve halkoylaması yasası konusunda da değerlendirmelerde bulunan Başbakan Sucuoğlu, özellikle karma oy konusunda ciddi anomaliler bulunduğunu, bu konuyu Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik’le görüştüklerini, hükümetin güven oyu alması ardından ise Şefik’e yazılı olarak önerilerini sunacaklarını belirtti.



Bunları önce kendi partileriyle, daha sonra meclisteki partilerle görüşerek hızlı bir şekilde yapma niyetinde olduklarını aktaran Başbakan Sucuoğlu, bunun seçime 5 kala değil, seçimden hemen sonra yapılması gereken bir yasal değişiklik olacağını kaydetti.



En büyük hatanın bunu seçimden önce yapmaya çalışmak olduğunu dile getiren Başbakan Sucuoğlu, seçim öncesi buna kimsenin konsantre ve cesareti olmadığı söyledi. Sucuoğlu, bu sebeple bu değişikliğin şimdi yapılması gerektiğini kaydetti.



Başbakan Faiz Sucuoğlu, Yurttaşlık Yasası konusuna da değinerek, söz konusu yasanın İçişleri Bakanı Ünal Üstel’in görevi resmen alması ardından ciddi bir çalışma başlatacağını, çünkü bu yasa konusunda da ciddi anomaliler bulunduğunu söyledi.