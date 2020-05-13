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Sucuoğlu istihdamın devamı için yürüttükleri 4 bacaklı çalışmayı anlattı

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Sucuoğlu istihdamın devamı için yürüttükleri 4 bacaklı çalışmayı anlattı
Sucuoğlu istihdamın devamı için yürüttükleri 4 bacaklı çalışmayı anlattı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, çalışma yaşamına ilişkin hazırlıklarını sürdürdükleri 4 bacaklı sisteme ilişkin bilgiler verdi.

Özel sektör çalışanına yönelik bin 500 TL’lik maaş desteğinin bu çalışmanın birinci bacağı olduğunu hatırlatan Bakan Sucuoğlu, çalışmanın ikinci bacağının ise özel sektörde kısmı çalışmayla ilgili yasa gücünde kararname olduğunu belirtti ve bu yöndeki çalışmalarda sona gelindiğini anlattı.

Sucuoğlu kısmı çalışma çerçevesinde 10 çalışandan fazla olan iş yerlerinde işverenin çalışanın yüzde 60’ını ayın 15 günü veya ayın 4’te 3’ünde çalıştırabileceğini ve buna göre ödeme yapabileceğini belirterek, bu kategoride çalıştırılanların altı ay işten durdurulmayacağını söyledi.

Bakan Sucuoğlu, bu kararnamenin 4 aylık bir süreyi kapsayacağını kaydetti.

Bu kararnamenin 3’üncü ülke vatandaşları ile Türkiye uyrukluları da kapsadığını ifade eden Sucuoğlu, sözkonusu çalışanları işten durdurma konusunda da belli koşullarda olabileceğini söyledi.

Sucuoğlu, “çalışan yurt dışına çıkmadığı, şirket iflas etmediği veya çalışan başka bir işyerine geçmediği sürece bu çalışanlar 6 ay boyunca işten durdurulamayacak” dedi.

KKTC vatandaşı çalıştıran işyerleri için  de bir çalışmanın devam ettiğini anlatan Bakan Sucuoğlu, “KKTC vatandaşı çalıştırana yüzde 50 prim desteği vereceğiz. Bunu da Yerel  işgücünü destekleme fonundan sağlayacağız. Bu çalışma sürüyor” ifadelerini kulllandı.

Çalışmanın üçüncü bacağının ise “sosyal yardım tüzüğü” olduğunu ifade eden Bakan Sucuoğlu, “KKTC vatandaşı olup gün kazanıp-gün yiyen, sigortası olmayan ve bir kısım güneyde çalışan kişiyi de kapsayacak olan bu tüzükle 2 ay boyunca bekar olanlara 900, evli olanlara ise bin 200 TL katkı yapılacak” dedi. Bakan Sucuoğlu, çalışmanın dördüncü bacağının ise talep edilmesi halinde İhtiyat Sandığı’ndan para çekilmesini içerdiğini söyledi.

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