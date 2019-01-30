  • BIST 104.547
  • Altın 223,504
  • Dolar 5,2883
  • Euro 6,0438
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Şule Çet davasında rezil rapor: "Bir kadın bir erkekle tenhada içmeyi kabul etmişse cinsel ilişkiye razı göstermiştir

»
Üniversite öğrencisi Şule Çet geçtiğimiz yılın Mayıs ayında Ankara’da bir plazanın 20. katından atılarak öldürülmüştü.
Şule Çet davasında rezil rapor: "Bir kadın bir erkekle tenhada içmeyi kabul etmişse cinsel ilişkiye razı göstermiştir

Cinayet ve sonrasındaki gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Olayla ilgili rapor hazırlayan bir adli tıp uzmanının, “Bir kadın bir erkekle tenhada içmeyi kabul etmişse cinsel ilişkiye rıza göstermiştir” ifadeleri kamuoyunda öfke ve tepki yarattı.

Şule Çet davasının avukatı Umur Yıldırım sosyal medya hesabında ‘Bu raporu düzenleyen bir adli tıp uzmanı. Bu raporu düzenleyen belki bir baba. Şule’nin yaşadıkları senin de başına gelirse biz senin gibi davranmayacağız. Senin de hakkını sonuna kadar savunacağız’ açıklaması yaptı.

Av.Umur Yıldırım@avumuryildirim

Bu raporu düzenleyen bir adli tıp uzmanı.Bu raporu düzenleyen belki bir baba. Şule`nin yaşadıkları senin de başına gelirse biz senin gibi davranmayacağız, senin de hakkını sonuna kadar savunacağız.@suleicinadalet @eacarer @necati2883 @haluk_levent https://twitter.com/kadinmeclisleri/status/1089521031398727680 …

Kadın Meclisleri@kadinmeclisleri

Bu cümle, Şule Çet'in faillerinin parayla hazırlattığı rapordan:

"Bir kadın bir erkekle tenhada içmeyi kabul etmişse cinsel ilişkiye rıza göstermiştir."

Aklama çabalarınız boşuna. Bu cümleleri bir daha kuramayacaksınız. #ŞuleÇetiçinAdalet

Resmi Twitter'da görüntüle

576

17:12 - 27 Oca 2019

Twitter Reklamları'na ilişkin bilgiler ve gizlilik

347 kişi bunun hakkında konuşuyor

 

Skandal rapora tepki gösteren Kadın Meclisleri, Şule Çet‘in faillerinin parayla hazırlattığını belirttiği rapor için, “Bu cümle, Şule Çet’in faillerinin parayla hazırlattığı rapordan: “Bir kadın bir erkekle tenhada içmeyi kabul etmişse cinsel ilişkiye rıza göstermiştir.” Aklama çabalarınız boşuna. Bu cümleleri bir daha kuramayacaksınız” ifadelerine yer verildi.

Kadın Meclisleri@kadinmeclisleri

Bu cümle, Şule Çet'in faillerinin parayla hazırlattığı rapordan:

"Bir kadın bir erkekle tenhada içmeyi kabul etmişse cinsel ilişkiye rıza göstermiştir."

Aklama çabalarınız boşuna. Bu cümleleri bir daha kuramayacaksınız.

2.166

16:50 - 27 Oca 2019

1.509 kişi bunun hakkında konuşuyor

Twitter Reklamları'na ilişkin bilgiler ve gizlilik

 

Ankara’da Gazi Üniversitesi Tekstil Tasarımı öğrencisi Şule Çet, 9 Mayıs’ta sabaha karşı saat 04.00 sıralarında lüks bir plazanın 20’nci atılarak öldürüldü. Çağatay A. ve Berk A, ifadelerinin ardından ilk önce serbest bırakıldı, ancak daha sonra kamuoyu baskısı ve ortaya çıkan yeni deliller nedeniyle cinayet şüphesiyle tutuklandılar.

Şule’nin otopsisinde 9 parmağının tırnak altında Çağatay A’ya ait DNA izleri bulundu. Ayrıca cinsel saldırıya uğradığı ve kanında uyumayı tetikleyen uyarıcı maddeye rastlandığı tespit edilmişti.

Çağatay A. ve Berk A’nın kasten öldürme, cinsel saldırı ve hürriyetten yoksun bırakma suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39’ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada tutuklu sanıklar 6 Şubat 2019 tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye’ye silah satışında Suriye engeli29 Ocak 2019 Salı 20:46
  • Eskort sitesi hayatını kararttı29 Ocak 2019 Salı 20:09
  • Türkiye Cumhurbaşkanlığı: Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu bilmiyoruz29 Ocak 2019 Salı 19:51
  • Doğumevi'nde 'yanlış bebek' skandalı29 Ocak 2019 Salı 19:49
  • Türkiye'de Adli Tıp:'Kadın erkekle tenhada içmeyi kabul etmişse cinsel ilişkiye rıza göstermiştir'29 Ocak 2019 Salı 19:45
  • 'Ters duruyor' diye aracı ateşe verdi29 Ocak 2019 Salı 19:38
  • Milli Piyango için yeni iddia: 'Küçük ikramiyelerin numaraları ayarlanıyor'29 Ocak 2019 Salı 19:26
  • HDP, ‘komünist başkan’a karşı ittifak kurdu29 Ocak 2019 Salı 15:46
  • Türkiye Yolsuzluk Algı Endeksi'nde 78. sırada29 Ocak 2019 Salı 13:14
  • Uluslararası Şeffaflık Örgütü: Türkiye, "yolsuz ülkeler" arasında29 Ocak 2019 Salı 13:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti