Şule Çet davasında rezil rapor: "Bir kadın bir erkekle tenhada içmeyi kabul etmişse cinsel ilişkiye razı göstermiştir

Cinayet ve sonrasındaki gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Olayla ilgili rapor hazırlayan bir adli tıp uzmanının, “Bir kadın bir erkekle tenhada içmeyi kabul etmişse cinsel ilişkiye rıza göstermiştir” ifadeleri kamuoyunda öfke ve tepki yarattı.

Şule Çet davasının avukatı Umur Yıldırım sosyal medya hesabında ‘Bu raporu düzenleyen bir adli tıp uzmanı. Bu raporu düzenleyen belki bir baba. Şule’nin yaşadıkları senin de başına gelirse biz senin gibi davranmayacağız. Senin de hakkını sonuna kadar savunacağız’ açıklaması yaptı.

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Skandal rapora tepki gösteren Kadın Meclisleri, Şule Çet‘in faillerinin parayla hazırlattığını belirttiği rapor için, “Bu cümle, Şule Çet’in faillerinin parayla hazırlattığı rapordan: “Bir kadın bir erkekle tenhada içmeyi kabul etmişse cinsel ilişkiye rıza göstermiştir.” Aklama çabalarınız boşuna. Bu cümleleri bir daha kuramayacaksınız” ifadelerine yer verildi.

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Ankara’da Gazi Üniversitesi Tekstil Tasarımı öğrencisi Şule Çet, 9 Mayıs’ta sabaha karşı saat 04.00 sıralarında lüks bir plazanın 20’nci atılarak öldürüldü. Çağatay A. ve Berk A, ifadelerinin ardından ilk önce serbest bırakıldı, ancak daha sonra kamuoyu baskısı ve ortaya çıkan yeni deliller nedeniyle cinayet şüphesiyle tutuklandılar.

Şule’nin otopsisinde 9 parmağının tırnak altında Çağatay A’ya ait DNA izleri bulundu. Ayrıca cinsel saldırıya uğradığı ve kanında uyumayı tetikleyen uyarıcı maddeye rastlandığı tespit edilmişti.

Çağatay A. ve Berk A’nın kasten öldürme, cinsel saldırı ve hürriyetten yoksun bırakma suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39’ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada tutuklu sanıklar 6 Şubat 2019 tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkacak.