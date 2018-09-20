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Sümeyye Erdoğan, Phantom 4 uçağında

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Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve eşi Selçuk Bayraktar, İstanbul Yeni Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST alanını gezerek Phantom 4 uçağına bindi.
Sümeyye Erdoğan, Phantom 4 uçağında

ürkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen TEKNOFEST, İstanbul Yeni Havalimanı'nda başladı.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, TEKNOFEST etkinlik alanını gezerek Phantom 4 uçağına bindi.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile Sümeyye Erdoğan Bayraktar, TEKNOFEST etkinlik alanını gezdi.

© AA / ARİF HÜDAVERDİ YAMAN

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile Sümeyye Erdoğan Bayraktar, TEKNOFEST etkinlik alanını gezdi.

'TÜRKİYE UZAYDA VE HAVACILIKTA HAK ETTİĞİ YERE GELECEK'

Festivale ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, "Festivale sadece ön kayıt yaptıranların sayısı 80 bin. Bu rekor bir rakam. Allah'a şükür tüm milletimizde ülkemizin milli teknoloji hamlesini geliştirecek tutkunun adım adım yerleştiğini görüyoruz. Türkiye, uzayda ve havacılıkta hak ettiği yere gelecektir. Milli İHA ve SİHA'ların altında da bu tutku yatıyor. Çocukken bundan çok daha küçük bir etkinliğe gitmiştim. Hayatım boyunca unutmadım. İnşallah bu festival de gençlerimizde aynı etkiyi bırakır. 30 kadar paydaşımız var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi en büyük paydaşı. Bütün bu altyapıyı onlar kurdu. Üniversitelerimiz, diğer teknoloji şirketlerimiz ve savunma sanayisi şirketlerimizin katkılarıyla oldu. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de sağ olsun. Dün Türk Yıldızları da güzel bir gösteri yaptı" diye konuştu.

 

Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise gençlerin yetişmesini önemsediklerini belirterek, "Burada bu teknolojiyi bu kadar yakından görerek, neler hayal edebileceklerini görüyorlar. Sınırlarını genişletiyorlar. Gençleri hayallerini genişletmeleri için buraya davet ediyoruz" dedi.

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