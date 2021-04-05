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Süper Kahramanlar Vardır; İki Donör, İki Hastaya Umut Oldu

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Kemal Saraçoğlu Vakfı donör arşivine geçtiğimiz yıllarda örnek vererek kayıt yaptıran 2 gönüllü kahraman; Osman Uysal ve Doğa Miralay, ilik nakli bekleyen hastalarına kök hücre bağışında bulunarak hayata ikinci kez başlayabilmesi için umut oldu.
Süper Kahramanlar Vardır; İki Donör, İki Hastaya Umut Oldu

Kemal Saraçoğlu Vakfı donör arşivine geçtiğimiz yıllarda örnek vererek kayıt yaptıran 2 gönüllü kahraman; Osman Uysal ve Doğa Miralay, ilik nakli bekleyen hastalarına kök hücre bağışında bulunarak hayata ikinci kez başlayabilmesi için umut oldu.

Geçtiğimiz yıllarda Dünya İlik Bankası donör arşivine kayıt olmuş 2 gönüllü bağışçı, Ocak ve Mart aylarında uyum gösterdikleri hastaları için kök hücre bağışı yapmışlardır. Tamamen gönüllülük esasını benimseyerek, hiç tanımadıkları hastalarına kök hücre bağışı yaparak hayata ikinci kez başlamalarını sağlayan kahramanlar; Osman Uysal ve Doğa Miralay hastalarının ve onların ailelerinin yüzlerinde kocaman bir gülümsemeye sebep olmuştur.

Donörler duygularını paylaşarak, kişilerin hiç tereddüt etmeden rahatlıkla bu ulvi görevi yerine getirmesini, yaşanan duygunun tarifinin imkânsız olduğunu ve donöre hiçbir zararı olmayan bu işlemin günün sonunda ihtiyacı olan bir hastanın sağlığına kavuşmasına sebep olmasının kelimelerle anlatılamayacak bir duygu olduğunu dile getirdiler.

Kemal Saraçoğlu Vakfı yetkilisi Suzan Gürel yaptığı açıklamada, bugün Vakfın sloganı olan “Kanseri yaşamadan sorumluluk hissedebilmek erdemdir” ilkesini benimseyerek bu işleme gönüllü olan 75 donör olduğunu ve hepsinin de böylesi anlamlı bir bağış ile hastalarına tamamen gönüllük çerçevesinde el uzattıklarını söylemekten gurur duyduklarını dile getirerek, Ocak ve Mart aylarında kök hücre bağışı yapan iki donöre de bir kez daha teşekkürlerini iletti.

 

Gürel sözlerine, “2000 yılından bu yana Kemal Saraçoğlu Vakfı ve Karaiskakio Vakfı iş birliği ile gönüllülerden Dünya İlik Bankası için numuneler alınmaktadır. 18-45 yaş arası, KKTC Kimlik Kartı’na sahip, daha önce bu amaç için örnek vermemiş sağlıklı bireylerden alınan kan veya tükürük örneği ile özelde kendi ülkemizdeki genelde ise dünyadaki ilik/kök hücre nakli ihtiyacı olan hastalara yardım eli uzatmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” diyerek sözlerine son verdi. 

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