Süreyya Celmen Değer: Kronik Lösemi Hastasıyıım Anladığım,yeterince torpilli değilim!

DETAY ÖZEL-KENAN GÜNSEL

NE YAŞADIĞIMIZ DEVLETİMİZİN UMRUNDA DEĞİL

Kronik hastalığı olanların aşı olmak için ısrar etmesi gerektiği bilgisi üzerine raporunu alıp devlet hastanesine gittiğini söyleyen Değer ''55 yaş altı olduğu için aşı olamayacağımı söylediler.Başhekim'in yanına gittim.Beni kabul bile etmedi.''

''Ne yaşadığımız devletin umrunda değil'' diyen Değer bir süre uğraştıktan sonra raporunu aldıklarını ve beklemesini söylediklerini söyledi. Saatlerce uğraştıktan sonra çocukları için evine dönmesi gerektiğini söyleyen Değer,gitmek zorundaydım ve gittim dedi.

Değer sözlerine ''Ali Pilli'ciler varya bu düzensizlik onun döneminde başladı,bu yaşananların günahı onun boynuna,yeni Bakanın boynuna, Başbakanıun ve tüm sorumluların boynuna'' şeklinde devam etti.

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