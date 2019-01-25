Suriyeli aile saldırıya uğradı: 1 çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep’te, Suriyeli bir aile saldırıya uğradı. Saldırganların dövüp, kafalarına sert cisimle vurduğu çocuklardan 15 yaşındaki Hanen Elalevi hayatını kaybetti. Ağır yaralı anne ile 2 çocuğu ise hastaneye kaldırıldı.

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Gaziantep’in Vatan Mahallesi’nde yaşayan Suriyeli Ayşe Farmeti ile çocukları Hanen (15), Nur El Nude (11) ve Raman Elalevi (8) evde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Başlarına sert bir cisimle vurulan anne ve çocukları, eve gelen baba tarafından bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hanen Elalevi’nin öldüğünü belirledi. Anne ve 2 çocuk ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. Hanen Elalevi’nin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü.

Polis, adı açıklanmayan baba Elalevi’yi ifadesini almak üzere karakola götürdü. Babanın olay yerinde polise verdiği sözlü ifadesinde evden çuval almak için çıktığını geri döndüğünde de eşi ve çocuklarını saldırıya uğramış halde bulduğunu söylediği öğrenildi.