  • BIST 101.801
  • Altın 220,235
  • Dolar 5,2643
  • Euro 6,0053
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Suriyeli aile saldırıya uğradı: 1 çocuk hayatını kaybetti

»
Gaziantep'de yaşayan Suriyeli aile evinde saldırıya uğradı. Anne ve 2 çocuk ağır yaralanırken 15 yaşındaki Hanen Elalevi yaşamını yitirdi.
Suriyeli aile saldırıya uğradı: 1 çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep’te, Suriyeli bir aile saldırıya uğradı. Saldırganların dövüp, kafalarına sert cisimle vurduğu çocuklardan 15 yaşındaki Hanen Elalevi hayatını kaybetti. Ağır yaralı anne ile 2 çocuğu ise hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep’in Vatan Mahallesi’nde yaşayan Suriyeli Ayşe Farmeti ile çocukları Hanen (15), Nur El Nude (11) ve Raman Elalevi (8) evde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Başlarına sert bir cisimle vurulan anne ve çocukları, eve gelen baba tarafından bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hanen Elalevi’nin öldüğünü belirledi. Anne ve 2 çocuk ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. Hanen Elalevi’nin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü.

Polis, adı açıklanmayan baba Elalevi’yi ifadesini almak üzere karakola götürdü. Babanın olay yerinde polise verdiği sözlü ifadesinde evden çuval almak için çıktığını geri döndüğünde de eşi ve çocuklarını saldırıya uğramış halde bulduğunu söylediği öğrenildi. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ‘Büyük Marmara depremi olasılığı yüzde 90’ı geçti’25 Ocak 2019 Cuma 12:42
  • Antalya'da dereye sürüklenen otomobilde kaybolan Buse Acar'ın KKTC'de öğrenim gördüğü ortaya çıktı25 Ocak 2019 Cuma 12:15
  • Açlık grevindeki HDP'li vekil Leyla Güven hakkında flaş gelişme25 Ocak 2019 Cuma 10:28
  • ORC anketine göre Türkiye'de iki il el değiştiriyor25 Ocak 2019 Cuma 09:38
  • Atatürk Havalimanı'nda kapısı açık cipin içinden para dolu çanta çıktı24 Ocak 2019 Perşembe 20:42
  • Antalya’da hortum: 1 ölü, 1 kayıp, 11 yaralı (video)24 Ocak 2019 Perşembe 20:15
  • Rus uzman Türkiye’nin Venezüella’ya verdiği desteği yorumladı: Dostluk zor zamanlarda kendini gösterir24 Ocak 2019 Perşembe 18:51
  • Erdoğan: Trump'ın Venezüella açıklaması beni şok etti24 Ocak 2019 Perşembe 18:49
  • Ünlü oyuncunun ağabeyi ölü bulundu24 Ocak 2019 Perşembe 15:37
  • Evcil hayvanını sokağa terk edene yaptırım geliyor24 Ocak 2019 Perşembe 11:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti