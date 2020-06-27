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Suriyeli mülteciler yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

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Suriyeli mülteciler yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
Suriyeli mülteciler yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

Türkiye’den tekne ile gelip 9 Haziran tarihinde bir polis ekibi tarafından Tatlısu’da liman olmayan bir yerden İbrahim Demir, Fatih Esergül ve Hakan Esergül’ün yardımı ile KKTC’ye izinsiz giriş yaptıkları tespit edilen ve 14 gün polis hücrelerinde karantinaya alınan 13 Suriyeli mülteci bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

“Onaylanmamış limandan KKTC’ye izinsiz giriş yapmak” suçlaması ile haklarında yürütülen polis soruşturması tamamlanan zanlılar, ülkede kaçak olarak bulundukları gerekçesi ile yargılanıncaya dek 14 günü geçmeyecek şekilde hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Zanlıların ülkeye girişlerinde yardımcı olduğu tespit edilerek tutuklanan İbrahim Demir, Fatih Esergül ve Hakan Esergül ise yargılanmak üzere Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edildi.

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