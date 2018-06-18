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Suruç'taki seçim çatışması: 1 kişi tutuklandı

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran günü yaşanan ve 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışma ile ilgili başlatılan soruşturmada, çatışmada yaralanan Fadıl Şenyaşar hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı
Suruç'taki seçim çatışması: 1 kişi tutuklandı

Pazar günü ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen Şenyaşar, çıkarıldığı Şanlıurfa Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim çalışmaları sırasında çıkan kavgada, milletvekilinin korumalığını yapan Mehmet Şah Yıldız ile Fadıl Şenyaşar'ın babası Esvet ile kardeşleri Celal ve Adil hayatını kaybetmişti.

Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) açıklamasına göre hayatını kaybeden 4 kişiden 2'si hastane içerisinde öldü.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında görevlendirilen savcılar, bölgedeki güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtları ile görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda yürüttükleri çalışmaları tamamladı.

Haberde "Bu kapsamda, Mehmet Şah Yıldız'ı silahla öldüren kişinin Fadıl Şenyaşar olduğu belirlendi" denildi.

Suruç'tan gelen haber ve görüntülerde hastanenin güvenlik kameralarının ise hasar gördüğü belirtilmişti.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Şebnem Korur Fincancı da Twitter'dan, Suruç Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Urfa Tabip Odası heyetince çekildiğini söylediği, tahrip edilmiş kameraların fotoğrafını paylaşmıştı:

DHA: Gözaltındaki 4 kişi serbest
Öte yandan Doğan Haber Ajansı (DHA), olayla ilgili gözaltına alınan 19 kişiden 4'ünün savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldığını duyurdu.

Habere göre, HDP Suruç İlçe Eş Başkanı Rojda Binici, HDP'nin Şanlıurfa milletvekili adayı İsmail Kaplan, Mehmet Kaplan, Mehmet Polat, Halil Mevlüt Karataş ve Salih Şahin, Şanlıurfa Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

DHA, gözaltındaki diğer kişilerin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiğini yazdı.

Ajansa göre silahlı kavgada ağabeyi Mehmet Şah Yıldız'ı kaybeden AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız, ilçe merkezinde bulunan seçim bürosunda taziyeleri kabul etmeye devam ediyor. Yaşanan olay nedeniyle bayramı gergin geçiren Suruç ilçesinde sessizlik hakim.


Ne olmuştu?
Olayla ilgili iddialardan biri, Şenyaşar ailesinin dükkanına gelerek oy isteyen, yeniden aday olan AKP milletvekili Yıldız'a "Bizim oyumuz belli, buradan size oy çıkmaz" dediği, adayın da "bize oy vermeyip burada duracak adamlarla görüşüz" diye yanıt verdiği yönünde.

Şenyaşar ailesi de, iddiaya göre, "Biz size oy vermeyeceğiz, buradan bir yere de gitmeyeceğiz. Bakalım ne yapacaksın?" diye karşılık verdi.

Bunun üzerine tarafların ağız dalaşına girdiği, yine aynı milletvekilinin kardeşinin Celal Şenyaşar'a tokat attığı öne sürülürken, Celal Şenyaşar'ın kardeşinin ağabeyine tokat atana tokatla karşılık vermesi ile, olayın tırmandığı belirtildi.

Bu olaydan sonra silah sesi duyulduğu ve Celal Şenyaşar'ın yere yığıldığı, silahlı çatışmaya dönüşen bu kavgada milletvekilinin ağabeyi Mehmet Yıldız'ın da vurulduğu, yine iddialar arasında.

BBC Türkçe'nin yerel kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre bu olayın kavgadan üç gün önceye uzanan bir geçmişi var.

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