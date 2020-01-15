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SÜTEK, ISO 9001: 2015 sertifikası sahibi oldu

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Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) 186 ülkede geçerli olan Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001: 2015 sertifikası aldı. Sertifika, süt alımı ve kalite kontrol faaliyetlerini kapsıyor.
SÜTEK, ISO 9001: 2015 sertifikası sahibi oldu

Kurum personelinden oluşan ekip, çalışmalarına Eylül ayında başladı Aralık ayında kurumda yapılan denetimlerde, kurumun uluslararası standartlara uygun hareket ettiği tescillendi.

 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, SÜTEK Müdürü Mehmet Karadayı, danışman Latif Sakar ve çalışmalara katılan kurum personelini kabul etti. Bakan Oğuz, personeli kutlayarak, katılım belgelerini takdim etti. 

 

OĞUZ: SÜTEK’İN DOĞRU YOLDA GİTTİĞİ TESCİLLENDİ

Bakan Oğuz, SÜTEK’in hayvancılık sektörü yanında,  gıda güvenliği açısından da çok önemli bir kurum olduğunu söyleyerek, “Üreticiden alınan sütün hijyenik şartlarda ilgili yerlere teslimatıyla ve bu süre içerisinde yapılan incelemelerle ilgili yapılan bütün yetki, kontrol ve sorumluluk SÜTEK’e ait. SÜTEK, kendi içinde de denetimle ilgili çalışmalar yapıyor. Bu sertifika ile beraber çalışmaların doğru yolda gittiği tescillenmiş oldu” dedi.

 

Bakan Oğuz, kurum personelinin almış olduğu eğitimin önemine işaret ederek, “Bu eğitim, kurum içinde yönlendirmeyi, uyarıyı ve denetimi getirecek. Bu belgeyle kendi iç denetimimizi, kalite kontrol ve standartlar açsından da bir yere getireceğiz. İşlevsel anlamda da gerek üreticilerle gerek imalatçılarla işbirliğinin sağlanması gerekiyor. Teknolojiye ayak uydurmak lazım. Denetim önemli. Bu da teknik eğitimlerden, incelemeden geçiyor ”diye konuştu.

 

Bakan Oğuz, laboratuvar konusunda da kurumun iyi bir düzeyde olduğunu belirterek, özellikle hellimde hijyenin önemini vurguladı. Bakan Oğuz, hellimde nihai hedefin AB’ye ihracat olduğunu, küçükbaş hayvan sütünün artırılmasına yönelik politika izlenirken, kaliteden de ödün verilmemesi gerektiğini kaydetti. İşletmelerin denetimine de dikkat çeken Bakan Oğuz,  “ Bu ülkede tüketilen süt ürünlerinin, kalite anlamında da gıda güvenliği açsından da üst seviyede olması gerekiyor” dedi.

 

 

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