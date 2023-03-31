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T.C.- KKTC 2023 yılı Mali Protokolü imzalandı... İşte detaylar...

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T.C.- KKTC 2023 yılı Mali Protokolü imzalandı... İşte detaylar...
T.C.- KKTC 2023 yılı Mali Protokolü imzalandı... İşte detaylar...

Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nı imzaladı.

Üstel ve Oktay, imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenliyor.

İmza töreni Gazimağusa'da Rauf Raif Denktaş Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

T.C.-KKTC 2023 yılı Mali Protokolü imzalandı... İşte detaylar...

Fuat Oktay detayları açıkladı...

 

İşte satır başları...

* Mesarya Ovası Sulama Projesi, Lefkoşa Çevre Yolu Projesi, Lefkoşa Devlet Hastanesi hızla tamamlanacak.

* Mesarya Ovası Sulama Projesi üç yıl içerisinde bitecek.

* 9 Milyar 500 Milyon mali kaynak aktarılacak.

* Maraş'a 1192 konut yapılacak. Derinya'da 552 konut yapılacak.

* Güvercinlik Organize sanayi bölgesi yapıma başlanıyor.

* KKTC 3. sınıf yolları yenilendi. Köy yolları projesi ile asfaltlama yapılacak.

* 100 Yataklı Girne Askeri Hastanesi bu yıl içinde tamamlanacak.

* 500 Yataklı Lefkoşa Hastanesi yapılacak.

* Tıbbi cihaz ve hibeler yapılacak.

* Orta gerilim scada ve depolama projesi hayata geçirilecek.

* Akıllı kavşak projesi ile ASLESAN sistemleri kurulacak.

* 22 Proje yürütülmekte olup 15'i tamamlanacak.

* SSK sistemi uyumlaştırılacak. KKTC'de yaşayan sigortası olan herkes T.C.'de tedavi olabilecek.

* 2023'de e-devlet projesini geliştireceğiz.

* Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Projesine gerekli kaynaklar aktarılmıştır

* 700 Öğrenci kapasiteli 7 yıllık eğitim verecek olan Gazimağusa İlahiyat Koleji projesi yapılacak.

* 26 Okulun deprem iyileştirme çalışmalarına destek verilecek.

*  Ercan Havalimanı bu bahar açılmasıyla Turizm'e sanayiden tarıma olumlu bir ekonomik etkisi olacaktır.

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