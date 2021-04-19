Tabip Odası:Hukukun Üstünlüğünü Ve Yargının Bağımsızlığını Destekliyoruz

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası bir açıklama yayınladı:

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ VE YARGININ BAĞIMSIZLIĞINI DESTEKLİYORUZ

Anayasa mahkemesinin aldığı bir karar nedeniyle gelişen süreci üzülerek izlemekteyiz. Kıbrıs Türk toplumu tarihdeki tüm yönetimler boyunca laik, Atatürkçü, demokratik ve hoşgörülü kimliği ile uzlaşı ve dialog kültürünü özümsemiş bir yaşam biçimini benimsemiştir. Aksi girişimler ise hiçbir zaman kabul görmemiştir. Çağdaş ve Laik eğitimin tüm gereklerinin devletin ilgili kurumlarının denetiminde olması ise temel ilkelerimizin garantisi için gereklidir. Hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığı, anayasamızın teminatı altındadır ve dokunulamaz üst bir değerdir. Bu nedenle yargı bağımsızlığına sahip çıkıyor ve baroların haklı eylemini destekliyor ve selamlıyoruz.