Taciz Şikayeti İngilizce Çeviriye Takıldı: Eşek Mi Popo Mu?

İzmir'de yaşayan Selay Yörük, sosyal medyadaki paylaşımlarına ısrarlı bir şekilde İngilizce 'nice ass' yazan A.İ. hakkında taciz iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Takipsizlik kararı veren savcılığın gerekçesinde 'nice ass' notunun 'güzel eşek' anlamına geldiği belirtildi. Yörük'ün avukatı, "Dünyanın hiçbir yerinde 'ass' kelimesi 'eşek' anlamına gelmez. En nazik anlamıyla 'popo' anlamına gelir. Savcılığın çeviri hatası yaptığını düşünüyoruz" dedi.

Selay Yörük sosyal medyadaki paylaşımlarına ısrarlı şekilde yorum ve emoji gönderen, son olarak da İngilizce ‘nice ass’ yazan A.İ. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dosyayı inceleyen Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, A.İ. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Savcılığın karar yazısında, Selay Yörük’ün Instagram hesabına gönderilen kalp ve gül işaretleri ile ‘nice ass’, ‘maşallah’ ifadelerinin cinsel taciz ve hakaret suçlarını içerdiği iddiasıyla A.İ.’den şikayetçi olduğu belirtildi.

Olayda suç kastının varlığına dair yeterli emare görülemediği karar yazısında belirtilip, “Her konan gül işareti ya da her söylenen maşallah sözünün cinsel taciz amacı taşımayacağından suçun unsurları oluşmadığından şüpheli hakkında atılı suçlardan kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi” denildi.

İTİRAZ ETTİ

Selay Yörük ve avukatı Alperen Çetinkaya, savcılığın verdiği takipsizlik kararına itiraz etti. Sulh Ceza Hakimliği’ne verilen itiraz dilekçesinde, savcılığın çeviri hatası yaptığı ileri sürüldü.

Dilekçede, dünyanın hiçbir yerinde ‘ass’ kelimesinin eşek olarak kullanılmadığı, çünkü hakaret içeren bir kelime olduğu belirtildi.

“FOTOĞRAFTA EŞEK DE YOK”

Avukat Çetinkaya, “En basit ve nazik anlamıyla bu kelime ‘kalça’, ‘popo’ anlamına gelmektedir. Ancak savcılık makamı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı verdi. Biz kararı okuduğumuzda çok şaşırdık, çünkü savcılık makamı bu sözü ‘güzel eşek’ olarak çevirmiş. Bu kelimeyle ilgili Google üzerinden bir çeviri dahi yapsanız anlamının ne çıkacağı gayet ortada. Şarkılarda dahi kalça anlamında kullanılan bir kelimenin cinsel taciz suçunu oluşturmaması gerçekten şaşkınlık verici, karara itiraz ettik. Üstelik fotoğrafta eşek de yok” dedi.