Taçoy: Başbakan İmar Planı’nı İnceleyecek

BRT'de canlı yayında konuşan Hasan Taçoy "İmar Planı Başbakan tarafından incelenecek. Eğer talep edilen değişiklikler plana işlenmişse, yürürlüğe koyacak. Değilse, değişikliklerin yapılmasını isteyecek, ona göre Resmi Gazete'de yayımlatacak" dedi.
BRT'de canlı yayında konuşan Hasan Taçoy "İmar Planı Başbakan tarafından incelenecek. Eğer talep edilen değişiklikler plana işlenmişse, yürürlüğe koyacak. Değilse, değişikliklerin yapılmasını isteyecek, ona göre Resmi Gazete'de yayımlatacak" dedi.
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