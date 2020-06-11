Taçoy ‘ Eylemde yapsalar hibe ve mazot desteği hayatta olmaz’

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, katıldığı Çiğdem Aydın’ın Diyalog Web TV’deki programında, Kar-İş’in eylemi ile elektrik ve bankaların ertelediği taksitler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Taçoy, Kar-İş’in mazotta indirim ve kişisel desteğin olamayacağını hibenin de yapılmayacağını belirtti. Kar-İş eyleminin, bunların yapılmaması halinde devam edeceğinin belirtilmesi üzerine de, Kar-İş yöneticileri ile eyleme geçmeden önce konuşulduğunu, ve mazot katkı payının hayatta olamayacağının onlara söylendiğine vurgu yaptı.

Bakan Taçoy, elektrik faturalarının ay sonu biraz pahalı geleceğini, faturayı ödemeyenlerin elektriklerinin de kesileceğini söylerken, bankaların 3 ay ötelediği kredi taksitlerinin de yeniden ötelenmeyeceğini dile getirdi. Ancak başka formüller üzerinde çalışıldığına da vurgu yaptı. Yerli üretimin rekabet edebilir bir konuma gelmesi için fon duvarlarının yükseltilmesine sıcak bakmadığını, Türkiye’nin, bölgenin ‘Çin’i olması nedeniyle onunla rekabet edemeyeceğimizi ancak yerli şirketlerin kalkındırılması için bir takım çalışmalar yapabileceklerini dile getirdi.