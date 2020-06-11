  • BIST 109.961
  • Altın 378,569
  • Dolar 6,7900
  • Euro 7,7270
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKASıcak ve Nemli Hava geliyor

Taçoy ‘ Eylemde yapsalar hibe ve mazot desteği hayatta olmaz’

» »
Taçoy ‘ Eylemde yapsalar hibe ve mazot desteği hayatta olmaz’
Taçoy ‘ Eylemde yapsalar hibe ve mazot desteği hayatta olmaz’

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, katıldığı Çiğdem Aydın’ın Diyalog Web TV’deki programında, Kar-İş’in eylemi ile elektrik ve bankaların ertelediği taksitler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Taçoy, Kar-İş’in mazotta indirim ve kişisel desteğin olamayacağını hibenin de yapılmayacağını belirtti. Kar-İş eyleminin, bunların yapılmaması halinde devam edeceğinin belirtilmesi üzerine de, Kar-İş yöneticileri ile eyleme geçmeden önce konuşulduğunu, ve mazot katkı payının hayatta olamayacağının onlara söylendiğine vurgu yaptı. 

Bakan Taçoy, elektrik faturalarının ay sonu biraz pahalı geleceğini, faturayı ödemeyenlerin elektriklerinin de kesileceğini söylerken,  bankaların 3 ay ötelediği kredi taksitlerinin de yeniden ötelenmeyeceğini dile getirdi. Ancak başka formüller üzerinde çalışıldığına da vurgu yaptı. Yerli üretimin rekabet edebilir bir konuma gelmesi için fon duvarlarının yükseltilmesine sıcak bakmadığını, Türkiye’nin, bölgenin ‘Çin’i olması nedeniyle onunla rekabet edemeyeceğimizi ancak yerli şirketlerin kalkındırılması için bir takım çalışmalar yapabileceklerini dile getirdi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ’de Rektörlük İçin Yarın Seçim Yapılacak11 Haziran 2020 Perşembe 11:47
  • KTOEÖS Hükümeti İstifaya Çağırdı11 Haziran 2020 Perşembe 11:43
  • Meclis Genel Kurulu Toplandı11 Haziran 2020 Perşembe 11:36
  • Gazimağusa Küçük Sanayi’de Telefon Ve Adsl Kesintisi11 Haziran 2020 Perşembe 11:10
  • Özersay: ''Türkiye’ye açılım Rum tarafına da açılmayı öngörüyor."11 Haziran 2020 Perşembe 10:55
  • Sosyal Sigorta Dairesine Prim Borçları İle İlgili Başvuru Süresi 30 Haziran’a Kadar11 Haziran 2020 Perşembe 10:40
  • Gazimağusa’da yangın11 Haziran 2020 Perşembe 10:30
  • Arazi Yangını11 Haziran 2020 Perşembe 09:56
  • Vedia Barut Yarın Anılıyor11 Haziran 2020 Perşembe 09:54
  • KAR-İŞ’in Eylemi Devam Ediyor11 Haziran 2020 Perşembe 09:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti