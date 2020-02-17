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Taçoy, Günsel araba fabrikasını ziyaret etti: ''heyecan verici''

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Taçoy, Günsel araba fabrikasını ziyaret etti: ''heyecan verici''
Taçoy, Günsel araba fabrikasını ziyaret etti: ''heyecan verici''

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde üretilen Günsel arabalarının kendisi için mutluluk ve heyecan verici olduğunu söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Günsel araba fabrikasını ziyaret eden Taçoy, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, KKTC’de her üretim ve pazarlama hayaline sahip çıkılması gerektiğini kaydederek, Kıbrıslı Türklerin bir yandan üretmek, diğer yandan da iç piyasaya yapacakları üretimle ihracat kalemlerini aşağıya çekmek zorunda olduklarını belirtti.

Günsel araç projesinin de buna uygun olduğunu, hem üreteceğini hem iç piyasadaki tüketimi aşağıya çekeceğini belirten Taçoy, elektrikli otomobil piyasasının her yıl devasa bir şekilde büyüdüğüne işaret etti.

Günsel’in, 2025’de 20 bin araç üretimi hedeflerken, dünya genelindeki yatırımcıların 2025’de, elektrikli araba ile 600 milyar dolarlık bir ekonomik büyüme hedeflediğini kaydeden Taçoy, bir Kıbrıslı Türkün bu gelişimi kavraması ve bu piyasaya, bu pazara ortak olma girişimi ile bir marka yaratmasının ancak gurur duyulacak, desteklenecek bir proje olduğunu ifade etti.

Taçoy şöyle devam etti:

“İlk milli ve yerli otomobil için Günsel ailesi 10 yıldır çalışıyor. Kendi açıklamalarından aktarmak istiyorum; 10 yılda109 mühendis, 1,2 milyon saat emek harcadı.

Finansman, tamamen YDÜ bünyesinde karşılanıyor. 10 binin üzerinde parça bir araya getirilerek, B) üretimine 2021’de başlanacak. 2021’de hedef yılda 2 bin araba. 2025’de ulaşılmak istenen araç sayısı 20 bin.

Hem dış pazara açılacak ve ciddi bir döviz geliri adaya giriş yapacak, hem de ülkede üretilen elektrikli araç ile birçok hedefe ulaşılacak. Daha temiz bir çevre gözetilecek. Aynı zamanda ciddi bir akaryakıt giderinden tasarruf edilecek. Bunun dış ticaret açığına sağlayacağı katkıyı da göz ardı etmemeliyiz.
Günsel ailesi hem teknik hem de ekonomik anlamda yüzlerce mühendisi ile bu projeye baş koydu. Kaynak aktardı.

Bu ülkeyi seven, bu ülke insanına güvenen herkesin, projenin başarılı olmasını istediğini düşünüyorum. Ben de öyle yapıyorum.

Sayın Suat ve İrfan Günsel şahsında tüm YDÜ ailesini ortaya bu vizyonu, yürek ve emeği koydukları için tebrik ederim. Ortaya konan hedeflerin bir bir başarılması en büyük isteğimdir.

Ayrıca, yatırımın yaratacağı ihracat geliri, kurulmasına ön ayak olacağı otomotiv yan sanayinin oluşturacağı ekonomi ve sağlanacak istihdam sadece YDÜ’yü değil, ülkemiz sanayisini de bu alanda bir merkez haline getirebileceği gerçeği de oldukça heyecan vericidir.”

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